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台灣國際旅展將登場 港務公司攜手麗星郵輪推限定款聯名磁鐵紀念品

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港為北台灣重要郵輪母港，今年3月18日同日迎接麗星郵輪探索星號（左上）、地中海郵輪地中海華麗號（右上）及地中海郵輪地中海榮耀號（右下），進出港旅客超過１萬人次。圖／基隆港務分公司提供
基隆港為北台灣重要郵輪母港，今年3月18日同日迎接麗星郵輪探索星號（左上）、地中海郵輪地中海華麗號（右上）及地中海郵輪地中海榮耀號（右下），進出港旅客超過１萬人次。圖／基隆港務分公司提供

台灣名列亞洲第4大郵輪客源市場，基隆港務分公司今天表示，台灣港務公司將參加11月6日登場的台灣國際旅展，並與麗星郵輪推出旅展限定款聯名磁鐵紀念品，邀請民眾走進港務公司展區，探索港口城市精彩風景，並有機會將限量紀念品帶回家。

基隆港務分公司指出，台灣憑藉優越的地理位置、完善的港埠設施及豐富的觀光資源，深耕多年，已成為亞洲郵輪航線的重要節點。國際郵輪協會（CLIA）統計資料顯示，2025年台灣名列全球第13大、亞洲第4大郵輪客源市場，亞洲排名僅落後中國大陸、新加坡及印度。

港方說，基隆港為北台灣重要郵輪母港，鄰近台北都會區，具備便利的聯外交通及完善的旅客服務。隨著國際郵輪品牌持續布局，郵輪產品與航線日益多元，奢華型（Luxury）及探險型（Expedition）郵輪，占基隆港郵輪靠泊艘次的比例，疫情前是7%，今年已提升至16%，顯示基隆港除持續拓展大眾郵輪市場，也逐步吸引更多高端郵輪品牌及旅客造訪台灣。

為持續拓展郵輪經濟，台灣港務公司將與基隆市、高雄市政府，以及台灣市占率第一的麗星郵輪合作，參加11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉辦的2026年台灣國際旅展。

港方並邀請民眾走訪各展攤，透過聯合集章互動活動，認識台灣港群特色、郵輪航線及港口周邊觀光景點，為下一趟海上假期尋找靈感。

台灣港務公司與麗星郵輪合作推出的旅展限定款聯名磁鐵紀念品，將港口風景與海上旅行意象，化為兼具紀念意義與收藏趣味的特色禮品，配合旅展活動限量發送。

台灣港務公司參加台灣國際旅展，並將與麗星郵輪合作推出旅展限定款聯名磁鐵紀念品。圖／基隆港務分公司提供
台灣港務公司參加台灣國際旅展，並將與麗星郵輪合作推出旅展限定款聯名磁鐵紀念品。圖／基隆港務分公司提供

郵輪 旅展 紀念品

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