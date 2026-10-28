一次享受割烹＋天婦羅！元一×山崎「秋季聯名餐會」限時2天登場

一次享受天婦羅與割烹料理的雙重美味。傳承東京星級天婦羅的「元一」，宣佈將於11月3日至11月4日，首度聯手當代日式割烹名店「山崎（Yamazaki）」推出「元一 × 山崎聯名餐會」，打破傳統料理界線，呈獻期間限定的秋季旬味。

「山崎」擅長將台灣在地食材融合當代料理技藝，展現現代感的層次美學；「元一天婦羅」則傳承東京星級天婦羅的炸製工藝。本次雙品牌首次強強聯手，山崎創辦人山﨑志朗將親自來台客座，攜手台北元一天婦羅料理長董士菘，共同以「秋季旬味」為題，運用栗子、伊勢龍蝦和松葉蟹等食材，設計多道專屬秋季的無菜單套餐。

聯名餐會從栗子銀芡核桃、伊勢海老、生魚片開場，還有甘鯛搭配巴勒莫醬、魚翅干貝芡，以及巧妙融合蓮藕與黑松露的天婦羅工藝，讓賓客同時享受日本料理與天婦羅交織而成的秋季盛宴。「元一 × 山崎聯名餐會」自即日起開放預約，每人1,1000元，席次有限。

「元一天婦羅」傳承東京星級炸製工藝，提供精緻的天婦羅料理。圖／元一提供