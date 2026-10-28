Apple創作坊大更新 導入AI自動化功能與強大內容中心 11月正式推出

Apple宣布「Apple創作坊」推出重大更新，全面導入更多AI功能與創作工具，從照片修圖、影片剪輯、音樂製作到簡報與文件編輯，都能透過AI簡化操作流程。Pixelmator Pro新增AI填色功能，Logic Pro加入智慧助理與鼓聲分離工具，Keynote、Pages和Numbers也將推出AI助理及自動化功能，讓一般使用者也能更輕鬆完成創作。此次更新預計今年11月於App Store推出，現有訂閱者可免費更新。

喜歡修圖的使用者，這次可透過Pixelmator Pro新增的Generate Fill功能，以文字描述修改照片。只要圈選想調整的區域，例如更換背景中的物件或補上影像元素，AI就能生成符合原始照片光線、透視與質感的內容，還能透過超解析度功能提升生成影像的清晰度，方便進一步編輯。

影片剪輯方面，Mac版Final Cut Pro整合MotionVFX，提供數千種視覺效果、字幕、轉場與動態圖形素材，並在「內容中心」新增圖庫影片、照片及背景素材，讓使用者不必另外尋找素材，就能為影片增添專業感。此外，Final Cut Pro也擴充逐字稿支援語言至23種，方便製作字幕及搜尋影片內容；影片中的影像還能直接交由Pixelmator Pro編輯，修改後自動同步回原始計畫案。

音樂創作者則可運用Logic Pro新增的智慧助理Beta版，取得音樂製作流程指引、歌曲創作建議，或協助設定人聲音軌。重新設計的音效瀏覽器能自動分析、分類與標記音訊素材，幫助使用者更快找到適合的音色。升級版Stem Splitter更新增鼓聲分離功能，即使沒有原始多軌錄音，也能分離或替換鼓聲，並調整各聲部音量，讓混音與歌曲改編更有彈性。

日常辦公與學習也將迎來AI助力。Keynote、Pages和Numbers新增智慧助理Beta版，可依據文件內容協助製作簡報、撰寫及潤飾文章，或整理資料、推薦圖表與建立自訂表格。三款App也將支援Model Context Protocol（MCP），讓外部AI工具能讀取及編輯內容，並執行自動化操作，進一步減少重複性工作。

其他更新包括Keynote、Pages和Numbers的「內容中心」新增圖庫影片及更多範本；「無邊記」則加入文字樣式與白板背景顏色設定，並預計12月新增影像編輯及透過文字描述生成可編輯形狀的功能。

「Apple創作坊」預計今年11月推出更新，新訂閱價格為每月390元、每年3,900元，首次訂閱可享一個月免費試用；大專院校學生與教育工作者可享每月90元或每年900元的優惠價。購買符合資格的全新Mac或iPad，還可免費使用三個月，並透過「家人共享」與最多6位家庭成員共享相關App及內容。

Final Cut Pro使用者現在可以直接在Pixelmator Pro裡開啟時間列中的任意影像，運用進階編輯工具進行調整。圖／Apple提供

根據使用者描述編輯影像的實用新工具Generate Fill加入Pixelmator Pro。圖／Apple提供

Mac版Final Cut Pro現在直接整合MotionVFX，讓剪輯師能使用數千種元素，包括獨特主題的範本、時尚圖形、字幕，以及轉場效果。圖／Apple提供