M6版iMac升級登場！AI運算效能飆升 7款繽紛美色太吸睛

外型控注意！最繽紛的Apple桌上型電腦iMac升級搭載M6晶片，在保留招牌超纖薄一體成型設計與24吋大螢幕的同時，全面升級AI運算、無線連線及儲存效能，還有藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色及銀色7種繽紛配色，讓電腦不只是工作利器，更是妝點居家與辦公空間的設計單品。

全新iMac搭載M6晶片，CPU最高配置12核心，比前代增加2個核心，提供更出色的單核心處理效能與多工能力；GPU同樣最高提升至12核心，每個核心均內建神經網路加速器，可加速圖形處理及AI工作負載。相較M4機型，新款iMac的圖形處理效能最高提升2倍，遊戲光線追蹤效能也最高提升2倍，適合影像編輯、影片剪輯及遊戲等應用。相較搭載Intel處理器的iMac，新機整體效能最高可提升18倍，讓舊款使用者升級後更有感。

AI運算方面，新機配備16核心神經網路引擎，裝置端AI效能較M4機型最高提升4倍，並可在本機執行大型語言模型及AI應用程式，減少對雲端運算的依賴。新機搭載macOS 27，整合新一代Apple Intelligence，同時眾多AI app生態系統也皆已針對Apple晶片最佳化，包括 《LM Studio Bionic》和《Topaz Studio》，協助使用者更快學習、以全新方式思考，並完成更多任務。

新款iMac支援Wi-Fi 7、藍牙6及2.5Gb乙太網路，有線連線速度最高提升至前代的2.5倍，SSD讀寫效能則最高提升2倍，可加快大型檔案傳輸、照片圖庫載入及應用程式啟動速度。新機最高提供4個Thunderbolt 4連接埠，可連接外接儲存裝置及其他配件，並支援最多2台6K外接顯示器，擴展工作空間。

顯示器維持24吋4.5K Retina規格，亮度達500尼特，支援P3廣色域及超過10億種色彩；視訊功能配備1,200萬像素Center Stage相機，並支援桌上視角，方便視訊會議、遠距教學及展示作品。音訊方面，新機搭載4個揚聲器及3麥克風陣列，支援杜比全景聲空間音訊，並可搭配同色系鍵盤、巧控滑鼠或巧控板，部分鍵盤配置Touch ID，提升解鎖與付款操作的便利性。

全新iMac提供2種主要配置，搭載10核心CPU與10核心GPU的版本，售價49,900元起，教育優惠價47,900元起；搭載12核心CPU與12核心GPU的版本，售價57,900元起，教育優惠價53,900元起。台灣時間10月29日起開放預訂，11月6日起陸續出貨。

iMac帶來7種繽紛色彩，為任何空間增添亮點。圖／Apple提供

寬廣的24吋Retina顯示器具備4.5K解析度與500尼特亮度，呈現的細節清晰銳利。圖／Apple提供

無論是家庭、創意專業人士到小型企業主，都能在日常工作流程中充分運用大幅提升的效能和強大的AI運算能力，並享有內建隱私保護。圖／Apple提供

1200萬像素Center Stage相機讓使用者在視訊通話中保持完美畫面，而「桌上視角」則讓使用者能分享工作空間的俯視畫面。圖／Apple提供