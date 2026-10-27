M6晶片MacBook Pro來了！AI效能再升級 續航長達24小時 售價64900元起

Apple本週驚喜連連，稍早再宣布推出全新14吋MacBook Pro，首度搭載M6晶片，針對運算效能、圖形處理、裝置端AI及無線連線能力全面升級，並提供最長24小時電池續航力。新機配備12核心CPU、12核心GPU與雙16核心神經網路引擎，不僅能加速程式編譯、3D建模及影像處理，也進一步強化大型語言模型（LLM）等AI工作負載的執行效率，讓使用者能在本機端處理更多AI任務，同時兼顧資料隱私。

此次發表的新品仍維持原本操作設計，先前傳聞的觸控螢幕MacBook Pro今日並未現身。全新14吋MacBook Pro提供太空黑色與銀色兩種外觀，售價64,900元起，預計10月29日起開放預購，11月6日起正式供貨。

此次新品最大亮點在於全新M6晶片。Apple表示，新晶片採用12核心CPU，較前一代增加2個核心，兼顧單核心與多核心效能，無論跨App多工處理、編譯程式碼，或執行複雜的創意工作流程，都能帶來更快速、靈敏的操作體驗。

圖形處理方面，M6配備12核心GPU，較前一代增加2個核心，圖形效能最高提升30%，並搭載第三代光線追蹤引擎與動態快取技術，強化3D建模、照片編輯及遊戲等應用的處理能力。

AI運算同樣是本次升級重點，M6在GPU每個核心中加入神經網路加速器，搭配雙16核心神經網路引擎，讓AI工作負載效能較M5最高提升25%，神經網路引擎效能則最高提升至前一代的1.9倍，可加速影像生成、超解析度處理及影像放大等工作。若從M1機型升級，圖形處理效能最高可提升11.7倍，AI效能最高提升13倍。

記憶體方面，新機標準配備16GB統一記憶體，最高可選配32GB，記憶體頻寬最高達170GB/s，並搭載更高速的儲存裝置，提升大型檔案處理、專案輸出及高負載AI工作的效率。

隨著AI應用日益普及，Apple進一步強化MacBook Pro的本機運算能力。透過M6晶片的神經網路加速器與神經網路引擎，使用者除了能運用macOS中的Apple Intelligence功能，也能在裝置端執行大型語言模型，減少對雲端運算的依賴，並兼顧個人資料隱私。

Apple公布的效能數據顯示，新機處理大型語言模型提示詞時，首次Token產生時間相較搭載M1的13吋MacBook Pro最快可提升至13倍；在Xcode編寫程式碼時，建置效能最高提升2.5倍，使用Blender進行光線追蹤算繪則最高提升11.7倍，展現新一代晶片在專業工作流程上的效能進步。

全新14吋MacBook Pro電池續航力最長可達24小時，相較Intel機型，續航力最多增加14小時；從M1機型升級則最多增加4小時。此外，新機支援快速充電，搭配相容的高瓦數USB-C電源轉接器，最快30分鐘即可充至50%電量。

顯示器維持Liquid Retina XDR規格，HDR峰值亮度最高達1,600尼特，對比度達1,000,000:1，並提供奈米紋理玻璃選項，以降低反射與眩光。其他硬體包括1,200萬像素Center Stage相機、支援空間音訊的六揚聲器系統，以及HDMI、MagSafe 3、3個Thunderbolt 4、SDXC卡槽與耳機插孔。連線能力則升級支援Wi-Fi 7與Bluetooth 6，並可連接最多2部外接顯示器，滿足多螢幕工作需求。

14吋MacBook Pro由全新M6晶片強力驅動，帶來強大效能與AI能力，以及最長可達24小時的電池續航力。圖／Apple提供

影片剪輯師與內容創作者可在搭載M6的14吋MacBook Pro上，透過熱門影片編輯工具快速且有效率地合成視覺特效，並加入電影級動態圖像。圖／Apple提供

M6配備強大的12核心CPU、先進的12核心GPU，以及雙16核心神經網路引擎，讓14吋MacBook Pro的速度更勝以往。圖／Apple提供

M6 MacBook Pro在Xcode編寫程式碼時，建置效能比搭載M1的13吋MacBook Pro最快可達2.5倍，比搭載M5的14吋MacBook Pro可快達1.3倍。圖／Apple提供

攝影師和設計師可以在搭載M6的14吋MacBook Pro上，使用《Pixelmator Pro》等app，即時進行複雜的AI影像調整。圖／Apple提供