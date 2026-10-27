南韓麝香葡萄產量增1.5倍！EATDONUT「2款麝香葡萄生甜甜圈」新登場

喜歡吃「麝香葡萄」嗎？以生產麝香葡萄著稱的韓國慶尚北道，特別來台推廣韓國麝香葡萄。不僅由人氣啦啦隊朴旻曙Mingo擔任推廣大使，同時攜手宜可頌旗下生甜甜圈品牌「EATDONUT」，打造「蜂蜜優格麝香葡萄」、「青茶柚子麝香葡萄」共2款聯名限定甜點，讓台灣民眾可以享受到韓國麝香葡萄的甜美滋味。

慶尚北道的自然環境適合麝香葡萄生長，產量占全韓國出口量9成，其中又以尚州、金泉為韓國麝香葡萄的主要產地。當地的麝香葡萄帶有宛如玫瑰、荔枝的淡雅麝香，並具有清脆多汁的口感。透過溫室技術，每年9月至次年1月均為產季。據慶尚北道食品韓流產業局資料，台灣人最多一年可以吃進573.7萬公斤韓國葡萄，是韓國葡萄的第一大出口市場。慶尚北道整體葡萄出口額自2013年的45萬美元，增至2025年的6,331萬美元，約為當年的140倍。業者也透露，今年產量較去年成長1.5倍，價格更親民。

本次慶尚北道食品韓流產業局攜手EATDONUT合作，將麝香葡萄結合生甜甜圈，自即日起至11月30日期間，推出2款聯名甜點。其中「蜂蜜優格麝香葡萄」以清甜麝香葡萄為主角，搭配酸甜的蜂蜜檸檬優格，並以紫蘇帶出草本氣息。另款「青茶柚子麝香葡萄」以茉莉青茶為基底，結合麝香葡萄、柚子帶來清新酸香的風味。每款均為110元。

本次Fullbloom Taiwan與慶尚北道食品韓流產業局簽署長期合作，同時也由韓籍人氣啦啦隊成員Mingo擔任推廣大使，共同在台推廣韓國慶尚北道麝香葡萄。業者也預告，韓國未來也將再推出新品種葡萄，敬請台灣消費者期待。

慶尚北道麝香葡萄。記者陳睿中／攝影

青茶柚子麝香葡萄，每個110元。記者陳睿中／攝影

人氣啦啦隊成員Mingo擔任慶尚北道麝香葡萄推廣大使。記者陳睿中／攝影

蜂蜜優格麝香葡萄，每個110元。記者陳睿中／攝影