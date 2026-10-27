500小趴踢首波12家出攤名單揭曉！500甜店家、五星級餐飲與特色酒飲齊聚西門紅樓

眾多品牌齊聚500小趴踢。圖／各業者提供

由《500輯》發起的青年質感慶典「500小趴踢2026」，將於11月6日至11月8日首度進駐台北西門紅樓北廣場與西門河岸留言，其中戶外廣場將集結人氣餐飲、職人甜點、特色酒飲與生活風格品牌，打造融合美食、文化與創意的城市派對。

首波出攤名單正式揭曉，集結12家風格多元的品牌，從五星級酒店的創意料理、傳承職人手藝的港式燒味，到精釀啤酒、特色梅酒與法式甜點，帶來豐富的味覺體驗，邀請民眾在三天限定的派對中，探索美食與生活的更多可能。

從五星級創意料理到道地街頭美食 一次品味多元風味

小趴踢集結多家餐飲品牌，展現從精緻餐飲到街頭美食的豐富樣貌。「台北君悅酒店」由主廚團隊結合優質美國牛肉與街頭美食概念，推出「彩虹慢烤恐龍牛肋排漢堡」、「彩虹慢烤手切牛肉漢堡」及「恐龍美祿巧克力冰」，以創意料理帶來視覺與味覺兼具的全新體驗。

「林聰明沙鍋魚頭」則以熬煮超過10小時的湯頭聞名，延續嘉義經典滋味；旗下新品牌「小聰明美味食堂」更將嘉義人熟悉的火雞肉飯融入日常，讓在地美味以不同形式走進城市生活。

來自香港燒味職人團隊的「極之好味・燒臘茶餐廳」，堅持即燒、即切、即食，以傳統手藝呈現道地港式風味，將香港街頭的飲食文化與人情味帶到台灣。

「艋舺大豐」則從基隆起家，傳承三代手工魚漿製作工藝，如今落腳台北萬華新富市場，堅持嚴選原物料、不添加化學成分與防腐劑，從魚丸、花枝丸到各式炸物，以真材實料延續經典滋味。

「Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ」則以餐車承載對阿嬤的思念與傳承，採用高山蘋果木低溫煙燻牛胸肉與手撕豬肉，歷經14至16小時製作，搭配自製BBQ醬與卡羅萊納醬，呈現道地Memphis BBQ風味，透過煙燻料理傳遞家族記憶與人情溫度。

Taugamma 頭家嬤美式煙燻 BBQ 以蘋果木慢火煙燻14至16小時，端出充滿記憶的美式 BBQ。圖／業者提供

艋舺大豐三代傳承手工魚漿工藝，以魚丸、花枝丸等經典滋味延續老派好味道。圖／業者提供

林聰明沙鍋魚頭 × 小聰明美味食堂以十餘小時熬煮的經典湯頭，搭配嘉義火雞肉飯，讓在地滋味走進日常。圖／業者提供

500甜入選品牌進駐 讓甜點療癒成為日常

甜點與特色食材同樣是本次市集亮點，還有眾多入選500甜品牌現身500小趴踢。

入選今年500甜的起司日和 by 慢慢弄從第一顆手作起司出發，進一步打造台灣首間起司主題生活選物空間「起司日和 Cheese Biyori」，串聯台灣風土、永續理念與日常美學，探索起司融入生活的多元可能。

也是500甜店家的不二糕餅承襲彰化老餅店「不二家」的製餅工藝，以台灣風土與懷舊滋味為靈感，推出蛋黃酥、茶鳳黃、檸月酥、福令卡等獨創糕餅，將傳統手藝轉化為兼具特色與創意的甜點風味。

連續2年入選500甜的星忱甜點 Brillante Pâtisserie 則由法式甜點主廚陳星緯創立，以「台北 × 巴黎，美味零時差」為理念，結合法式甜點工藝與台灣在地食材，打造兼具美學與風味層次的精緻甜點，將法式浪漫融入日常。

此外，M ONE CAFE／橘色涮涮屋所代表的「橘色生活」，也會帶來500甜入選的杏仁豆腐，在500小趴踢中可以品嘗得到。

Brillante patisserie 星忱甜點以法國甜點工藝遇上台灣在地食材，實現台北與巴黎的美味零時差。圖／業者提供

M ONE CAFE／橘色涮涮屋從餐飲延伸至香氛與生活體驗，以細膩服務打造質感日常。圖／業者提供

不二糕餅承襲彰化老店手藝，以蛋黃酥、茶鳳黃等經典糕點傳遞傳統滋味。圖／業者提供

特色酒飲接力登場 為城市派對增添微醺魅力

除了美食與甜點，特色酒飲也將為500小趴踢注入不同的生活節奏。臺虎精釀秉持不甘無聊的品牌精神，持續突破傳統框架，透過創意釀造探索啤酒與台灣在地文化的更多可能，讓每一次相聚都充滿豐富繽紛的品飲體驗。

丘香 SAKE BAR 從清酒出發，以調酒為媒介，將生活中的點滴感受轉化為杯中風味，邀請民眾在微醺之間品味生活的另一種可能；世嵵梅酒則堅持職人釀造工藝，將對風味的細膩追求融入每一瓶酒中，從品牌圖騰到酒液色澤設計，展現對釀造細節的用心，讓梅酒自然融入日常相聚的美好時刻。

丘香 SAKE BAR 以清酒為起點、調酒為媒介，為日常增添一點微光。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世嵵梅酒以職人釀造呈現梅酒的細緻風味，品味酸甜交織的迷人層次。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀以創意精釀打破框架，探索啤酒與台灣在地文化的更多可能。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

攜手合作夥伴 專屬優惠手刀搶

500小趴踢更攜手眾多合作夥伴，統一超商好鄰居文教基金會與三小市集共同攜手，現場將出攤帶來在地永續農友與職人的眾多產品。

和泰汽車旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規畫平台去趣，共同支持500小趴踢，現場規畫 yoxi ×去趣品牌專屬互動活動及限定好禮，此次雙品牌透過跨界合作，將城市移動與旅遊探索融入生活娛樂場景，邀請民眾一同感受城市派對的多元魅力。

美國肉類出口協會更會在500小趴踢現場，讓大家能夠品嘗到美國牛肉的最佳美味。智慧好夥伴「台新銀行」也是500小趴踢的合作單位。場地協力為西門紅樓，給予500小趴踢場地最大的協助。

華元食品也將帶來波的多洋芋片，喊出微醺開心時候就要吃波的多，現場華元食品攤位上更將有許多好玩、好吃的活動可以參與。源自老字號義美集團的「義美生機」，致力於打造低負擔的純淨飲食，這次在500小趴踢將帶來以濃郁苦甜的72%黑巧克力，搭配酸甜果乾，交織出豐富迷人的風味—「水果巧克力片（72%黑巧）」。

百年的丸莊醬油將跟小倉屋、切麥狐狸聯名，帶來皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡、關東煮等美味。

「500小趴踢2026」將於11月6日至11月8日在西門紅樓北廣場與西門河岸留言登場。戶外市集免費入場，室內講座與音樂表演須完成戶外闖關活動後方可進入。更多活動資訊與後續出攤名單，請持續關注《500輯》官方網站及Facebook、Instagram，一起在西門放慢步伐，探索美食與生活風格，感受「小趴踢，大能量」的城市魅力。

極之好味・燒臘茶餐廳由香港燒臘師傅團隊掌舵，帶來即燒、即切、即食的道地港味。圖／業者提供

台北君悅酒店星級料理結合街頭美食創意，帶來彩虹慢烤牛肉漢堡與恐龍美祿巧克力冰。圖／業者提供

起司日和 by 慢慢弄從台灣在地起司出發，將永續理念與生活美學融入日常。圖／業者提供

500小趴踢2026 日期：2026年11月6～8日（五至日） 室外場域時間：周五1700~2200、周六1200~2200、周日1200~1800 室內場域時間：周五1800~2200、周六1400~2200、周日1300~1800 地點：西門紅樓北廣場、西門河岸留言

眾多品牌齊聚500小趴踢。圖／各業者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康