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貝嫂的極簡衣櫥 Gap X Victoria Beckham第二波聯名台灣10/29限量開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Gap X Victoria Beckham聯名系列秋冬第二波台灣預計10月29日上市。圖／Gap提供
Gap X Victoria Beckham聯名系列秋冬第二波台灣預計10月29日上市。圖／Gap提供

美國休閒時尚品牌Gap攜手倫敦時裝設計師Victoria Beckham，繼春季推出首波聯名後，秋冬帶來第二波聯名系列，台灣預定於10月29日限量上市。

Gap X Victoria Beckham聯名系列繼續打造雙方共享創作理念的「精緻日常衣櫥」。Gap總裁暨執行長Mark Breitbard表示：「從合作之初，我們就規畫以兩個篇章呈現這次合作，讓第二波系列能延續首波系列的穩固基礎，進一步探索更多設計可能。

Victoria Beckham再度將其標誌性的剪裁與極簡美學帶入Gap，推出37款單品，其中作為重點的針織單品，特別著重材質，包括美麗諾羊毛高領毛衣、採用Gap招牌CashSoft面料的高領拉鍊毛衣，以及羊毛羊絨混紡拉鍊毛衣等，並以拉鍊、鈕釦帶來細節質感。

Gap與Victoria Beckham均視為經典的丹寧單品，在第二波聯名系列除了Victoria Beckham的經典必備款—高腰直筒牛仔褲外，也推出可透過領型改變風格的短版丹寧外套、以及搭配抽繩細節的低腰寬鬆牛仔褲等，並帶來秋冬燈芯絨單品，將單品聚焦於服裝廓形、面料質感與造型搭配。

Gap X Victoria Beckham聯名系列台灣預計10月29日於台北統一時代百貨店與官網gap.tw限量上市。

Gap X Victoria Beckham短版燈芯絨襯衫外套 （深綠色）2,999元。圖／Gap提供
Gap X Victoria Beckham短版燈芯絨襯衫外套 （深綠色）2,999元。圖／Gap提供

Gap X Victoria Beckham牛仔襯衫式外套（深色水洗）3,699元。圖／Gap提供
Gap X Victoria Beckham牛仔襯衫式外套（深色水洗）3,699元。圖／Gap提供

Gap X Victoria Beckham聯名系列秋冬第二波台灣預計10月29日上市。圖／Gap提供
Gap X Victoria Beckham聯名系列秋冬第二波台灣預計10月29日上市。圖／Gap提供

Gap X Victoria Beckham喀什米爾多拉鍊細節針織衫（炭灰色）5,999元。圖／Gap提供
Gap X Victoria Beckham喀什米爾多拉鍊細節針織衫（炭灰色）5,999元。圖／Gap提供

Gap X Victoria Beckham聯名系列秋冬第二波台灣預計10月29日上市。圖／Gap提供
Gap X Victoria Beckham聯名系列秋冬第二波台灣預計10月29日上市。圖／Gap提供

Gap 設計師 維多莉亞貝克漢

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