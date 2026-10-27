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新光三越南西周年慶提前達標 DIAMOND TOWERS接棒首8日超市必搶好康

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店2026周年慶業績提前達成。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店2026周年慶業績提前達成。圖／新光三越提供

新光三越首波周年慶的台北南西店今年周年慶愉快收成，在檔期結束前提前達標，引進諸多改裝新櫃的南西三館成長力道更是亮眼。目前新光三越全台已開跑的周年慶成長2％，接下來，位於台北東區的新光三越DIAMOND TOWERS將於11月5日至11月22日加入周年慶熱戰。

新光三越指出，以台北南西店周年慶來看，今年家用、床寢、大家電買氣好，床寢的客單價也變高。化妝品除了經典熱銷特惠組吸引愛好者趁周年慶優惠補貨外，今年化妝品另外靠話題新品帶動，就算這些新品沒有加入特惠組、也沒有折扣，但這些話題新品仍依舊可以吸引消費者來排隊。

商場樓上就是豪宅的新光三越DIAMOND TOWERS（新光三越台北忠孝店），也將高端消費從精品、星級美饌，延伸至居家生活與個人風格，今年全新迎來「LG旗艦館」、瑞士百年品牌「瑞士維氏Victorinox」進駐三樓，提供設計美感與智能科技的多元精緻生活家電與風格選品。

周年慶優惠也包括集結各國特色商品的美麗市場超市，首8日（11/5-11/12）每日兩物限定優惠，推出買一送一、超值折扣等優惠。像是首日11/5日本長野麝香葡萄美盒原價899元、特價699元；豪華壽司組合買一送一；A5日本和牛沙朗火鍋肉片買一送一等。

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶為期18天，首14日(11/5–11/18)推出化妝品單筆滿2,000元送2,000點、全館累計滿5,000元送5,000點 ， 首七日 (11/5-11/11) skm pay限定名品、大家電、法雅客單筆刷1萬送萬點。同步結合10大指定銀行滿額回饋。

同步會員寵粉，新光三越會員消費滿額即有機會抽最新iPhone 18 pro；首七日推出300點換「興波咖啡、Purebread」人氣小點。

受大朋友小朋友喜愛的皮卡丘、卡比獸、伊布、波加曼以及謎擬Q，也將於周年慶期間輪番現身。

新光三越DIAMOND TOWERS美麗市場首8日（11/5-11/12）每日兩物限定優惠，推出買一送一、超值折扣等優惠。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS美麗市場首8日（11/5-11/12）每日兩物限定優惠，推出買一送一、超值折扣等優惠。圖／新光三越提供

新光三越DIAMOND TOWERS今年迎來LG旗艦館，將館內高端消費從精品、星級美饌，延伸至居家生活與個人風格。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS今年迎來LG旗艦館，將館內高端消費從精品、星級美饌，延伸至居家生活與個人風格。圖／新光三越提供

新光三越 周年慶

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