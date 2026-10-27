準備開搶！「全家行動購」限量開賣《BEYBLADE X 戰鬥陀螺》3款新品

陀螺迷注意，「全家」戰鬥陀螺新品來了！《BEYBLADE X 戰鬥陀螺》3款新品將於10月28日上午10點起在「全家行動購」限量開賣，從攻守兼備的武士魂斬、強力重擊的蒼龍突擊，到擅長連續攻擊的隕星龍騎士，集結不同戰鬥特色，準備迎接熱血對決。

「全家行動購」10月28日上午10點起限量開賣的戰鬥陀螺3款新品包括：「BX-45武士魂斬」（售價325元），不同角度的大型刃與小型刃設計，可發揮防禦力，傾斜時還能展現強烈攻擊；「BX-49蒼龍突擊」（售價495元）採用金屬結構延伸至中央的高剛性戰刃設計，碰撞時不易產生形變，傳遞強力重擊；「UX-17隕星龍騎士」（售價550元）採用左迴旋大型橡膠刃，有效吸收對手旋轉力，並施加連續重擊。每人每款限購1顆，數量有限，售完為止；活動不與其他折扣或優惠券併用，詳情依活動頁面說明為主。