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鰻魚飯＋60種居酒屋下酒菜！東京平價鰻魚飯「名代 宇奈とと」登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
除了鰻魚飯，店內也提供豐富的居酒屋料理。圖／名代 宇奈とと提供
除了鰻魚飯，店內也提供豐富的居酒屋料理。圖／名代 宇奈とと提供

繼日前遭民眾直擊在台北東區掛上新店招牌後，來自東京的平價炭火鰻魚飯「名代 宇奈とと」（Nadai Unatoto）正式宣告由台灣香繼光集團與日本 G-FACTORY株式会社聯手，在台打造台灣首家「炭火鰻魚飯專賣店×日本居酒屋」旗艦店。其中招牌「鰻魚飯」份量比照日本原店規格，並採百元親民價，讓台灣民眾輕鬆享受鰻魚滋味。

在日本深耕25年的「名代 宇奈とと」，主打平價、快速、美味的經營理念，在日本已有百餘間分店，版圖並擴張至新加坡、越南、泰國等國家。「名代 宇奈とと」台灣旗艦店位於台北東區SOGO商圈，採兩層樓規劃，呼應日本「二毛作」的複合經營概念，白天為平價炭火鰻魚飯專賣店，晚上則轉身為氣氛熱絡的日本潮風鰻魚居酒屋。

店內的鰻魚飯，嚴選專業鰻魚供應商挑選、符合外銷日本品質等級的青口新鰻，肉質細緻、油脂豐潤。經傳統炭火現烤，再刷上日本直送的特製醬汁，交織出香氣撲鼻的風味。此外，菜單也集結60餘款日式下酒菜與特色串燒、烤物，包括日式可樂餅、大阪燒風味雞肉丸、墨魚甜不辣、松阪豬燒肉、三種風味白燒鰻魚等特色料理，每份39元起，讓民眾自由搭配。

業者透露，目前最終菜單將於近期正式公佈，預計將於11月正式開幕。

「名代 宇奈とと」主打平價的鰻魚料理。圖／名代 宇奈とと提供
「名代 宇奈とと」主打平價的鰻魚料理。圖／名代 宇奈とと提供

「名代 宇奈とと」台灣旗艦店位於台北東區SOGO商圈，打造複合式餐飲空間。圖／名代 宇奈とと提供
「名代 宇奈とと」台灣旗艦店位於台北東區SOGO商圈，打造複合式餐飲空間。圖／名代 宇奈とと提供

鰻魚 東京 居酒屋

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