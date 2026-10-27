人均745元起吃招牌吊燒雞！九華樓平日4人分享餐 粵式功夫菜全上桌

想吃粵式功夫菜，不一定得花大錢。華泰大飯店集團旗下中餐品牌九華樓，於台北春大直店、台中朝富店推出平日午餐限定「4人分享餐」，每套2,980元加一成服務費。

「4人分享餐」以九華樓招牌「乳香金牌吊燒雞」為主角，展現粵式燒臘講究的醃製與烤製工序。雞肉先抹上廣式南乳醬及獨門配料醃漬，再經風乾、掛爐烘烤，最後以熱油反覆淋澆，呈現金黃酥脆的外皮與鮮嫩肉質，從外皮香氣到肉汁口感，都是這道招牌菜的特色。

整套餐點以「九華四品小滿漢」開場，包含馬告松花皮蛋豆腐等4款開胃小品，接續供應「鬼馬荸薺鮮蝦鬆」，將鮮蝦、荸薺與筍粒拌炒，搭配酥炸油條及生菜享用，兼具鮮甜、爽脆與不同口感。

主食則有「雪菜叉燒湯米粉」，以鴨湯熬製湯底，搭配雪菜與叉燒，讓鹹香滋味融入米粉之中；另搭配市場季節炒時蔬，增添蔬菜風味。甜點以「手工鴨蛋黃布丁」收尾，使用鴨蛋黃手工製作，口感綿密柔滑，散發濃郁蛋香。

九華樓中餐料理由華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明領軍。深耕粵菜近40年的黃傳明，加入集團逾15年，重視食材選用、醃製與火候等細節，並在保留傳統粵菜技藝的同時，透過菜色搭配與用餐形式，讓粵式料理以更親切的方式走進日常聚餐。

九華樓「4人分享餐」僅於平日午餐時段供應，每套2,980元加一成服務費，台北、台中兩店同步推出。

台北春大直店：

台北市中山區樂群三路303號3樓，訂位專線：0903-083-308

台中朝富店：台中市西屯區朝富路232號2樓，訂位專線：0963-111-555。

「手工鴨蛋黃布丁」以四顆鴨蛋黃手工製成，口感綿密細緻、入口柔滑，散發濃郁蛋香，甜而不膩，為一席豐盛粵菜畫下甜美句點。圖/華泰大飯店集團提供

「馬告松花皮蛋豆腐」以嫩豆腐搭配小黃瓜，淋上馬告、皮蛋與檸檬汁調製的醬汁，口感滑嫩清爽，帶有清新的檸檬酸香。圖/華泰大飯店集團提供