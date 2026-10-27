ONCE集合！7-ELEVEN新推3款TWICE娜璉熱罐 買指定熱罐4瓶送限量小卡

ONCE集合！7-ELEVEN自10月28日起與南韓人氣女團TWICE成員娜璉合作，延伸商品範圍至熱罐結構，推出全新3款主題包裝、限定主題門市包店設計與限量偶像小卡，提前為12月「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」活動暖身。

7-ELEVEN表示，天氣明顯轉涼帶動醇厚型飲品需求提升，自有品牌「心熱園」熱罐機自10月28日起將陸續回歸，今年因應消費者飲食習慣轉變，除了暖心乳飲品外，也加強漢方養生飲、新增蜂蜜果蔬飲、運動補水等，同時更積極開發名店與鹹口味湯品，包含「博仁堂枸杞雞湯」升級風味、「玉米濃湯」升級顆粒更明顯；與運動補水第一品牌FIN，首度獨家開發熱飲限定，加入熱罐機行列。熱罐全系列共17款熱飲商品接力登場，售價自30元到49元不等，10月28日起可享指定商品限時第2件6折優惠。

7-ELEVEN積極耕耘偶像經濟，今年3月首度與南韓人氣女團TWICE成員周子瑜聯名合作推出台韓創意食飲，掀起一陣ONCE粉絲購買熱潮。10月28日起再度與南韓人氣女團TWICE領唱娜璉合作，推出3款心熱園熱罐新品，包含獨家開發「香草拿鐵」、「蜂蜜蘋果飲」、「玉米濃湯」，圖素以秋冬浪漫白色系為主題，瓶身搭配招牌兔子動作與超萌臉頰愛心，心熱園熱罐機也特地換上「和娜璉一起心璉心」主視覺。

10月28日起消費者於全台逾7,300間門市購買指定熱罐商品4瓶即可獲得限量小卡（2款隨機，數量有限換完為止，實際銷售情形依各門市為主）。10月28日起OPENPOINT APP同步展開「心璉心集點GO!」集點免費送活動，購買指定熱罐商品可獲得1點、3款娜璉款「香草拿鐵、蜂蜜蘋果飲、玉米濃湯」一瓶可獲得2點，集滿48點可兌換娜璉限量海報（3款隨機，數量有限換完為止）、限量OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節一般區門票；集滿4點則有機會抽中OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節搖滾區門票。

今年12月4日娜璉即將到「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」開唱，7-ELEVEN也提前為活動暖身，即日起至2027年2月28日止於台北市東區光忠門市進行限定主題門市包店，共有多種不同招牌動作在門市各個角落，還有限定戴上白色貝雷帽、自拍視角不同表情、姿勢包，讓ONCE們來打卡蒐集，粉絲更可在主題店現場掃描店外QR Code上傳與娜璉合照，並寫下應援小語，即有機會登上全台7-ELEVEN OPEN CHANNEL電視牆。

●附註：商品以門市實際庫存為準，售完為止。詳細活動內容以官網、門市、APP公告為準。

10月28日起OPENPOINT APP同步展開「心璉心集點GO!」集點免費送活動，購買指定熱罐商品可獲得1點、3款娜璉款「香草拿鐵、蜂蜜蘋果飲、玉米濃湯」可獲得2點，集滿48點可兌換娜璉限量海報（3款隨機，數量有限換完為止）。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出娜璉款「香草拿鐵」，淡淡香草加上濃厚拿鐵，絕佳混合比例絲綢口感。圖／7-ELEVEN提供

即日起至2027年2月28日7-ELEVEN於台北市東區光忠門市進行TWICE娜璉限定主題門市包店，共有多種不同招牌動作在門市各個角落讓ONCE們來打卡蒐集。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至2027年2月28日於台北市東區光忠門市進行TWICE娜璉限定主題門市包店，共有TWICE娜璉多種不同招牌動作在門市各個角落。圖／7-ELEVEN提供

即日起至2027年2月28日7-ELEVEN於台北市東區光忠門市進行TWICE娜璉限定主題門市包店，共有多種不同招牌動作在門市各個角落讓ONCE們來打卡蒐集。圖／7-ELEVEN提供

10月28日起7-ELEVEN與南韓人氣女團TWICE領唱娜璉合作，推出3款心熱園熱罐新品。圖／7-ELEVEN提供

即日起至2027年2月28日7-ELEVEN於台北市東區光忠門市進行TWICE娜璉限定主題門市包店，共有多種不同招牌動作在門市各個角落讓ONCE們來打卡蒐集。圖／7-ELEVEN提供

10月28日起於7-ELEVEN門市購買指定熱罐商品4瓶即可獲得限量小卡（2款隨機，數量有限換完為止，實際銷售情形依各門市為主）。圖／7-ELEVEN提供