101生日慶祭13%回饋 送星級饗宴、解鎖會員之夜再玩全台最高清宮穿越

現正值全台百貨周年慶購物旺季，群搶歲末消費商機，台北101購物中心即日起至11月15日推出「2026樂去101周年生日慶」，集結國際精品冬季選品，祭出全館累計最高13%購物回饋。活動期間滿額除了可獲限量「500盤」星級雙人美食饗宴外，還能獲得台北101會員之夜參與資格與店家專屬入店禮遇，購物之餘，還能登頂89樓觀景台體驗「玩轉故宮101」清宮時空雲端特展，邀會員從購物中心一路遊逛樂玩到382公尺高空。

BERLUTI Un Jour de Poche郵差包。圖／台北101提供

LORO PIANA Poppy羊絨混紡女士開襟衫。圖／台北101提供

活動期間推出101 Point點數加碼回饋，持台北101聯名卡及合作銀行信用卡於館內指定店家消費，當日累積滿1萬元即贈4,000點101 Point（價值1,000元）；滿5萬元贈2萬點101 Point（價值5,000元）；珠寶腕表與指定品牌消費滿20萬元，可獲得4萬點101 Point（價值1萬元）每日每卡擇一門檻限兌一次。持台北101聯名卡於館內消費，還可享筆筆最高3%回饋無上限，購物回饋最高可達13%。另外，持台北101聯名卡當日累積消費滿65萬元，即可獲贈「元紀．台灣菜」星級雙人套餐一份，限量10份，每日每卡限兌一次。

「2026台北101會員之夜－動物狂歡祭」將於12月18日17:00至22:00登場，以奇幻魔法城堡為主題，結合精品體驗、趣味互動與精彩表演，打造充滿驚喜的年度會員之夜。10月下旬至12月18日活動當天，會員於指定合作品牌單筆消費達指定門檻，即可獲得該品牌專屬「動物風格卡」一張。其中，珠寶腕表品牌單筆滿10萬、國際精品單筆滿3萬、流行美妝單筆滿8,000元，即可參與蒐集活動。

DIOR Lady Dior棕黑色亮片千鳥格紋迷你包款。圖／台北101提供

MONCLER Zerique高羊毛麂皮短身羽絨外套。圖／台北101提供

12月18日活動當晚，台北101將以「品牌動物風格卡」串聯商場多元體驗，打造從主題派對到精品探索的專屬旅程。憑卡不僅可前往4F都會廣場及1樓長廊，參與「動物狂歡祭」主題互動與精彩演出，更能解鎖全館合作品牌限定入店禮遇。

台北101與國立故宮博物院推出年度「玩轉故宮101」清宮時空雲端特展正於89F觀景台熱鬧登場，將故宮經典國寶、宮廷文化與台北城市天際線、101巧妙結合，打造全台最高的清宮穿越體驗。

10月31日萬聖節當天，「玩轉故宮101」也帶來清宮主題變裝樂趣，皇上、皇后、格格與公公四大清宮角色將於當天10:00至12:00、13:00至16:00現身89F觀景台，邀請旅客變裝登頂、參與趣味宮廷互動遊戲，完成指定活動還可獲得限量小禮物，讓旅客留下特別的萬聖回憶。

「玩轉故宮101」雲端快閃店周邊商品，御音藏・宮廷寶盒，799元。圖／台北101提供