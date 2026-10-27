搶攻商機！7-ELEVEN攜手TWICE娜璉推3款熱罐 買4瓶送限量小卡

天氣轉涼，7-ELEVEN搶攻熱飲與追星商機，28日起攜手南韓人氣女團TWICE成員娜璉，推出三款聯名熱罐商品，消費者購買指定熱罐四瓶，即可獲得限量小卡；另推出集點活動，可兌換娜璉限量海報及音樂節一般區門票，也有機會抽中搖滾區門票。

7-ELEVEN近年積極耕耘偶像經濟，今年3月曾與TWICE成員周子瑜合作推出台韓創意食飲，此次再與娜璉合作，將聯名商品拓展至熱罐飲品，並推出主題門市與限量小卡，為12月舉辦的「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」暖身。

7-ELEVEN表示，往年天氣轉涼後，熱罐銷售較前一季增加逾一成。旗下「心熱園」熱罐機自10月28日起陸續回歸，今年熱罐系列共17款商品接力登場，售價30元至49元，指定商品可享第二件六折優惠。

此次與娜璉合作推出的三款新品包括香草拿鐵、蜂蜜蘋果飲及玉米濃湯，瓶身以秋冬白色系為主題，搭配娜璉的兔子動作及臉頰愛心等造型，熱罐機也換上聯名主視覺。

10月28日起，消費者在全台逾7,300家7-ELEVEN門市購買指定熱罐商品四瓶，可獲得限量小卡一張，共兩款隨機贈送，數量有限，換完為止。

OPENPOINT APP同步推出「心璉心集點GO！」活動，消費指定熱罐商品可獲一點，購買三款娜璉聯名熱罐可獲兩點。集滿48點可兌換娜璉限量海報或「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」一般區門票；集滿四點則有機會抽中音樂節搖滾區門票。

娜璉將於12月4日在「OPEN!DREAM WORLD夢想音樂節」演出。7-ELEVEN也自10月23日起至2027年2月28日，在台北市東區光忠門市打造娜璉限定主題店，粉絲可在店外掃描QR Code，上傳合照並寫下應援小語，有機會登上全台7-ELEVEN OPEN CHANNEL電視牆。