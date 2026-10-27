蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑！攜長榮航空豪送總價破200萬元機票

年末購物季最大檔雙11即將來臨，蝦皮購物「11.11最強購物節」今日（10月27日）宣布火熱開跑，跨界攜手長榮航空豪送總價值突破200萬元、橫跨全球19座城市的23張來回機票，打造年末購物季最吸睛的會員驚喜。即日起至11月13日蝦皮VIP會員無需消費、完成登記即可參加天天抽機票活動，11月11日當天更壓軸抽出1名幸運得主獨得洛杉磯來回機票兩張與長榮航空無限萬哩遊獎勵哩程100,000哩兩組。

除了跨界豪禮，蝦皮購物「11.11最強購物節」同步祭出多重購物優惠，包含「蝦幣100%回饋」、「蝦皮直營最高現折400元」，以及人氣大牌熱銷強品下殺近5折起，全面迎戰年度最大購物檔期。11月1日VIP Day再加碼全站滿500元折100元等會員專屬優惠券。

即日起至11月13日蝦皮VIP會員無需消費，天天都可至VIP首頁「跨界夥伴優惠」登記，即可參加天天抽來回機票活動。活動連續19天、天天抽出1名幸運得主，共送出橫跨全球19座城市的23張來回機票，總價值破200萬元，航點涵蓋大阪、福岡、沖繩、釜山、香港、曼谷等熱門短程航線，以及巴黎、倫敦、米蘭、維也納等歐洲航線與舊金山長程航線，每日抽獎結果統一於隔日下午6點前公布於VIP專屬活動頁（遇假日順延）。11月1日以及11月11日至11月13日獎項再升級，當日幸運得主可一人獨得2張來回機票，依序將抽出大阪、洛杉磯、東京、首爾來回機票，部分航點得主再加碼長榮航空無限萬哩遊獎勵哩程，包括洛杉磯得主加碼100,000哩兩組，以及東京、首爾得主加碼35,000哩各兩組。

蝦皮購物雙11站內遊戲也接力推出多重獎勵，暖身期間，蝦皮消消樂、蝦皮果園、蝦皮合盒樂等4大遊戲祭出限時加碼，蝦皮拼拼樂更將於11月6日至11月11日加碼瓜分8,888蝦幣，總計雙11期間蝦皮遊戲將送出總價破200萬蝦幣。

蝦皮購物「地味萬聖節」去年首度舉辦公開線下活動，透過創意裝扮、互動遊戲與打卡體驗，帶動網友自主分享，創造超過350萬次的社群自主曝光。今年「蝦皮VIP地味萬聖節」將於10月31日晚間9點至11月1日凌晨1點再次於臺虎信義登場，現場設有互動裝置、遊戲及Live Cam。民眾拍攝地味裝扮，上傳Threads並標記 #蝦皮VIP地味萬聖節，完成指定任務即可兌換價值近千元的萬聖大禮包；蝦皮VIP會員完成打卡任務並出示VIP訂閱畫面，還可獲得限量「蝦皮 × 臺虎」聯名飲品兌換券。

為迎戰年度雙11購物熱潮，蝦皮購物集結蝦幣回饋、限時優惠券與大牌熱銷強品，從日常囤貨到秋冬換季需求一次滿足。11月1日蝦皮VIP Day再加碼回饋多重優惠，除了全站消費滿2,000領券可享9折優惠（最高折2,000元），更豪灑全站滿500元折100元優惠券，以及蝦皮直營滿千折250元優惠；即日起至11月13日同步開放領取「蝦幣100%回饋」優惠券，11月10日、11月11日依指定時段每小時限量開放使用，11月12日至11月13日全天可用，消費滿999元最高回饋999蝦幣。

瞄準雙11年度囤貨與秋冬換季商機，蝦皮購物即日起至11月11日集結美妝保養、時尚精品、生活家電及母嬰用品等大牌熱銷強品，祭出下殺近5折起的限時優惠。居家美容儀medicube Age-R Booster Pro X2原價15,000元、限時活動價7,599元起；COACH RADIO CAMERA手袋多色任選，原價10,800元、限時活動價5,800元；伊萊克斯超級完美管家HEPA進化版吸塵器原價8,990元、限時活動價3,811元；幫寶適全新極上守護一級幫紙尿褲4箱組原價7,316元、限時活動價4,396元，領賣場券還可再回饋11%蝦幣。

此外，蝦皮直營將於11月11日當天再祭出全店8折券，消費滿1,111元最高折抵400元，並設置精選品牌熱銷強品專區與85折起主題活動專區。主題活動專區另集結超過30個品牌共同參與，推出85折起優惠券，涵蓋150款大牌熱銷商品。

●附註：詳細活動內容以官網、APP公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

伊萊克斯超級完美管家HEPA進化版吸塵器，原價8,990元、蝦皮購物即日起至11月11日限時活動價3,811元。圖／蝦皮購物提供

幫寶適全新極上守護一級幫紙尿褲4箱組，原價7,316元、蝦皮購物即日起至11月11日限時活動價4,396元，領賣場券再回饋11%蝦幣。圖／蝦皮購物提供