飛べ！排球少年!!展首次來台 超人氣動畫10週年紀念展 12月熱血登場

以古館春一老師的人氣漫畫為原作的《排球少年!!》動畫，描繪一群將青春與熱情投注於排球的高中生們，在球場上不斷挑戰自我、突破極限的熱血成長故事。而在2024年，為紀念動畫系列播出10週年，舉辦了《排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION 》。

「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」在巡迴日本及韓國多座城市後，正式宣佈於今年12月25日在台北松山文創園區登場！預售單人票390元、預售雙人票740元，將於10月28日中午12點在 udn售票網 獨家啟售，喜愛排球少年!!的粉絲們可千萬不要錯過這場難得的盛會！

全方位影音劇場 只在展場看得到

「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」以四大主題展區重現《排球少年!!》經典場面。一進展場，首先迎來的是別的地方看不到、最震撼的沉浸式影音劇場，精選兩人迎來重大轉折的關鍵比賽，透過巨大螢幕及環繞音響系統，打造彷彿置身《排球少年!!》動畫的沉浸式體驗，帶領粉絲重返每一個熱血沸騰瞬間。

全方位影音劇場，只在展場看得到。圖/聯合數位文創提供

各隊球員閃耀登場 粉絲必拍打卡區

接著是為《排球少年!!》動畫注入色彩、個性鮮明的角色們印入眼簾，正是與這些對手及夥伴們相遇，日向與影山才能突破自我、不斷成長。這區以多面展示呈現動感十足的視覺，重現令人難忘的比賽瞬間。

角色專區，各隊球員閃耀登場 粉絲必拍打卡區。圖/聯合數位文創提供

7所高中隊服及應援橫幅一字排開，是粉絲必拍打卡點

聚焦反覆經歷激烈對戰的各大頂尖校隊。以精彩回顧影片為主軸，重溫熱血沸騰的比賽與令人感動的經典場景。

集結歷年動畫原創繪畫 首次大公開

不可錯過的還有超過數百張、陳列壯觀的原創繪圖區，包括動畫製作時不可或缺的設定稿、令人驚喜的聯名視覺圖及角色和服與便服造型等，沉浸在這10年來珍貴軌跡的同時，一定可以找到你最喜歡的名場面。

展覽限定！日本限量進口商品、台灣獨家全新周邊、入場特典

除了首次來台的展覽外，粉絲們最期待的莫過於限量周邊，「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」將打造展覽周邊商品店，裡面不僅有外面買不到的展覽限定日本進口商品外，更只有台北站才買得到的全新獨家商品。此外，也少不了特別規劃的展覽入場特典，詳細資訊將陸續於官方社群公布，敬請期待！

首次來台的「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」，將於12月25日於松山文創園區正式開展，絕對是排球少年粉絲今年底最盛大且狂熱的盛會。展覽預售票，自10月28日起於 udn售票網 搶先開賣，預售單人票390元、預售雙人票740元；11月11日起全通路啟售，預售優惠只到12月24日止。這個冬天，歡迎走進展覽現場，親身感受唯有現場才能體驗的感動！更多展覽及活動資訊將陸續公布，敬請持續鎖定展覽 Facebook 。

【展覽資訊】

「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」

日期｜2026.12.25-2027.03.28

地點｜松山文創園區 2F多功能展演廳

主辦單位｜聯合數位文創、Medialink

官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/haikyu-anime-10th-exhibition-tw

FB｜ https://www.facebook.com/animehaikyu10thexhibitiontw/

IG｜ https://www.instagram.com/animehaikyu10thexhibition_tw/

票價｜預售單人票390元、預售雙人票740元

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