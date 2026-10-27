《膽大黨》海外巡迴首站登台！10月29日udn售票網搶先開賣

超人氣作品《膽大黨》（ダンダダン）海外巡迴首站確定登台！由聯合數位文創、木棉花國際共同主辦的《膽大黨 Animation Works展》，將於2026年12月25日至2027年4月6日在台北華山1914文創園區東2A、2B館盛大登場。預售票10月29日中午12:00於 udn售票網 搶先開賣，單人預售票限時優惠390元（原價450元）以及雙人紀念實體套票，另有限定雙海報套票、燈箱套票等多款收藏套票將於11月10日啟售。

作為海外巡迴首站，台灣站不僅將延續日本巡迴時佳評如潮的完整內容，更將帶來全球首度公開的「動畫場景」，讓觀眾一秒走入充滿奇幻與超自然能量的膽大黨動畫世界，這不只是一場讓粉絲朝聖角色與名場面的展覽，更將深入動畫製作核心，大規模公開珍貴製作資料與幕後祕辛，帶領觀眾看見一部「現象級動畫」究竟是如何誕生。

動畫迷必看！從分鏡、作畫到3DCG 一次揭開《膽大黨》動畫誕生幕後內容

《膽大黨》由漫畫家龍幸伸創作，自2021年於《少年Jump+》開始連載，以靈異怪談、神秘外星人、青春戀愛與熱血戰鬥等看似衝突的元素巧妙融合，搭配高速推進的劇情、極具張力的視覺表現與鮮明角色魅力，迅速躍升為近年備受矚目的日本人氣漫畫之一。動畫則由Science SARU操刀製作，以高密度且充滿速度感的動態影像製作，將原作天馬行空的世界觀與強烈視覺風格搬上螢幕。自2024年開播後迅速席捲全球動漫圈，上線Netflix串流平台後更曾登上台灣當週節目排行榜冠軍，進一步推升《膽大黨》的人氣與討論熱度。

《膽大黨 Animation Works展》不僅止於角色展示與拍照體驗，更以「動畫如何從概念一步步躍上螢幕」為核心，帶領觀眾深入作品幕後，一窺《膽大黨》獨樹一格的動畫世界如何誕生。展覽將揭開大量珍貴製作資料與幕後內容，並循著動畫誕生的脈絡，完整呈現「分鏡・角色／世界觀設定」、「作畫・3DCG」、「美術背景・色彩設計・攝影」及「音樂・音響」四大製作環節。從前期構思、角色與世界觀塑造，到分鏡畫面、色彩、聲音逐步成形，讓觀眾親眼看見《膽大黨》充滿速度感、衝擊力與鮮明風格的影像，是如何一步步被打造出來。

展場空間更巧妙運用角色代表色與作品視覺語彙進行分區，隨著觀展動線逐步深入，觀眾不只是「看見」動畫幕後，更能沉浸其中，感受《膽大黨》怪奇、熱血又充滿視覺張力的獨特世界觀。

※此為日本展出照片，展覽實景以現場為準。展覽將首度揭開大量未公開的資料與幕後製作故事，從前期構思一路到完成影像，完整呈現《膽大黨》獨特動畫風格背後的製作過程。圖／聯合數位文創提供

粉絲一秒走進動畫！經典名場面立體重現 台灣站再推全球首度公開全新場景

本次展覽另一大亮點，是一系列讓粉絲「一秒走進動畫」的沉浸式場景重現。劇中「邪視被封印的地下室」，透過聲響、燈光與空間演出，重現白髮覆面的邪視於青白色光影中現身的詭譎氛圍；第一季中綾瀨桃與高速婆婆對上身手矯健長髮女的經典橋段，也以立體陳設還原緊張刺激的戰鬥場面，讓觀眾不再只是隔著螢幕觀看，而能親身感受《膽大黨》充滿衝擊力的動畫世界。

日本巡展中備受矚目的巨大立體場景「偉大金太菩薩ver.Z」，則以特攝風格呈現作品中天馬行空的超現實設定，透過巨型模型與細膩製作，將動畫中的震撼場面帶到觀眾眼前，成為日本巡展的人氣拍照亮點。

而作為海外巡迴首站，台灣站更將全球首度公開全新打造的《膽大黨》經典動畫場景立體展示，延續「走進作品世界」的展覽概念，讓粉絲親身踏入熟悉的動畫場景，在現實世界中感受作品的怪奇魅力，並留下獨一無二的觀展體驗。

※此為日本展出照片，展覽實景以現場為準。本次展出的一大亮點便是一系列能讓粉絲「一秒走進動畫」的沉浸式場景陳設，台灣站也將推出全新經典動畫場面的立體場景展示空間。圖／聯合數位文創提供

※此為日本展出照片，展覽實景以現場為準。本次展出的一大亮點便是一系列能讓粉絲「一秒走進動畫」的沉浸式場景陳設，台灣站也將推出全新經典動畫場面的立體場景展示空間。圖／聯合數位文創提供

10/29準時開搶！高速婆婆雙人紀念票、限定海報、燈箱一次公開

《膽大黨 Animation Works展》2026年自東京開展後，陸續巡迴福岡、愛知、京都及石川，在日本動漫迷間掀起熱烈討論，更有粉絲直呼「展覽內容比想像中充實超過100倍」，並盛讚透過展覽深入看見原作的速度感與魄力如何一步步轉化為動畫。從珍貴製作資料、幕後解析到沉浸式場景，日本巡展累積的高口碑，也讓即將登場的海外首站備受期待。

《膽大黨 Animation Works展》將於12月25日正式登陸台北華山，預售票自10月29日中午12:00於 udn售票網 搶先開賣，單人預售票限時優惠390元（原價450元）。預售期間更同步推出多款粉絲收藏套票，包括以高速婆婆超人氣「招財貓」形象打造的雙人紀念實體套票，11 月10日起開賣一次收藏2款A3限定海報的單人雙海報套票，以及市面少見、極具收藏特色的燈箱套票；入場時還可隨機獲得台灣展覽限定特典，從票券到特典都值得粉絲收藏。

不只預售套票值得鎖定，展場商售區也將集結日本展高人氣限量進口商品及台灣站全新開發獨家商品，從人氣角色周邊到運用展覽限定圖素打造的收藏品陸續登場，讓粉絲不只走進《膽大黨》的動畫世界，更能將限定回憶帶回家收藏。

※此為日本展出照片，展覽實景以現場為準。日本巡迴佳評如潮，粉絲直呼展覽內容比想像中充實超過100倍，是動漫迷深入理解動畫創作的一次難得機會。圖／聯合數位文創提供

《膽大黨 Animation Works展》展覽資訊

展出期間：2026年12月25日至2027年4月6日（2月5日除夕休館）

開放時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

展出地點：華山1914文創園區 東2A、2B館（台北市中正區八德路一段1號）

售票連結： udn售票網

官方社群：Facebook、Instagram

授權單位：MBS

主辦單位：聯合數位文創、木棉花國際