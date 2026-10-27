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「全家」巧克力大賞登場！全台限量2萬個「巧克力原色」捏捏吊飾快收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，「ELIT天使之髮・開心果雲芯巧克力」、「PATISLOVE天使髮絲開心果夾心牛奶巧克力」將土耳其甜點「天使髮絲」融入內餡，綿密絲狀交織濃郁開心果香，帶來巧克力的獨特口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，「ELIT天使之髮・開心果雲芯巧克力」、「PATISLOVE天使髮絲開心果夾心牛奶巧克力」將土耳其甜點「天使髮絲」融入內餡，綿密絲狀交織濃郁開心果香，帶來巧克力的獨特口感。圖／全家便利商店提供

秋冬需要濃郁滋味來療癒心情，全家便利商店10月28日至11月24日推出年度「巧克力大賞」，集結逾百款巧克力商品，其中除了50款新品，並包含無加糖、高蛋白點心、特殊內餡到趣味造型等獨家商品，滿足巧克力控的嘗鮮需求。活動期間購買全品項巧克力商品任2件，即可參加「巧克力抽抽樂」，有機會抽中第2件0元、任2件66折、77折或88折優惠；購買35元（含）以上指定商品滿3件再贈「巧克力原色」全家捏捏吊飾一個，全台限量2萬個，贈完為止。

健身族、控糖族擔心攝取過多糖分，今年巧克力也有更輕盈的選擇。「全家」獨家推出「無加糖開心果牛奶夾心巧克力」（售價99元），以滑順奶香搭配開心果夾心；「乳清蛋白花生夾心牛奶球」（售價99元）及「乳清蛋白花生夾心可可球」（售價89元）則主打含30%蛋白質、無添加糖，結合濃郁巧克力與綿密花生內餡。另有「布朗尼風味牛奶蛋白餅」，採無添加糖配方，帶來鬆軟餅乾口感與布朗尼風味。

若偏愛特殊口感，推薦細如髮絲的特殊內餡，到酥香卡達伊夫、柔軟棉花糖與層次豐富的威化餅乾，多款巧克力把驚喜藏進每一口。「ELIT天使之髮・開心果雲芯巧克力」（售價239元）及「PATISLOVE天使髮絲開心果夾心牛奶巧克力」（售價219元），將土耳其傳統甜點「天使髮絲」融入內餡，細緻綿密的絲狀質地交織濃郁開心果香，入口帶來不同於一般巧克力的獨特層次。「杜拜風格夾餡牛奶巧克力」（售價95元）則以開心果搭配酥脆卡達伊夫，增添豐富咀嚼感；另有「棉花糖夾餡可可片」（售價185元）、「開心果醬焦糖夾餡威化牛奶巧克力」（售價35元）、「開心果醬餅乾夾餡巧克力」（售價35元），分別以Q彈棉花糖、香酥威化及餅乾夾心，打造各具特色的味蕾驚喜。

還有造型特殊的巧克力，包括「酥脆棒棒腿造型夾心巧克力」（售價95元），以迷你炸雞腿外型搭配酥脆外層及滑順奶油內餡，創造視覺與味覺反差；「鹽味蝴蝶餅黑巧克力」（售價189元）及「鹽味蝴蝶餅牛奶巧克力」（售價189元），以鹹甜酥脆口感搶攻零食控。

迎接萬聖節，「全家」10月29日至10月31日限時加碼，全店指定商品單筆消費折扣後滿199元，即贈「好禮3選1兌換券」一張，可任選「健達奇趣蛋」（藍色版／粉紅色版擇1）、「葡萄造型軟糖」或「人氣造型壓克力掛飾」（草莓娃娃／鯛魚燒娃娃擇1），單筆交易不累贈，兌換券限原店使用，商品兌換至11月1日止。詳細活動辦法依店舖公告為準。

杜拜風格夾餡牛奶巧克力。圖／全家便利商店提供
杜拜風格夾餡牛奶巧克力。圖／全家便利商店提供

乳清蛋白花生夾心可可球。圖／全家便利商店提供
乳清蛋白花生夾心可可球。圖／全家便利商店提供

開心果醬焦糖夾餡威化牛奶巧克力。圖／全家便利商店提供
開心果醬焦糖夾餡威化牛奶巧克力。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，「酥脆棒棒腿造型夾心巧克力」以迷你炸雞腿外型搭配酥脆外層及滑順奶油內餡，創造視覺與味覺反差。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，「酥脆棒棒腿造型夾心巧克力」以迷你炸雞腿外型搭配酥脆外層及滑順奶油內餡，創造視覺與味覺反差。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，活動期間購買全品項巧克力商品任2件，即可參加「巧克力抽抽樂」；購買35元（含）以上指定商品滿3件，再贈「巧克力原色」全家捏捏吊一個，全台限量2萬個，贈完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，活動期間購買全品項巧克力商品任2件，即可參加「巧克力抽抽樂」；購買35元（含）以上指定商品滿3件，再贈「巧克力原色」全家捏捏吊一個，全台限量2萬個，贈完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，輕享、口感、造型3大特色掀秋冬巧克力嘗鮮潮，50款新品齊發。圖／全家便利商店提供　※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「巧克力大賞」10月28日至11月24日登場，輕享、口感、造型3大特色掀秋冬巧克力嘗鮮潮，50款新品齊發。圖／全家便利商店提供　※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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