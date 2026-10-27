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饗食天堂12月起調整餐價！平日下午餐758元不變 其餘餐期微調30元

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
饗賓餐旅集團旗下人氣Buffet品牌饗食天堂27日宣布，自12月1日起調整各餐期價格。 聯合報系資料照
饗賓餐旅集團旗下人氣Buffet品牌饗食天堂27日宣布，自12月1日起調整各餐期價格。 聯合報系資料照

饗賓餐旅集團旗下人氣Buffet品牌饗食天堂27日宣布，自12月1日起調整各餐期價格，除平日下午餐維持每人758元不變，其餘五個餐期均調升30元，整體漲幅約2.7%至3.2%。其中，假日晚餐價格由1,128元調整至1,158元。饗賓餐旅集團表示，因應各項營運成本提升，集團經審慎評估後調整餐期價格。

根據最新公告，饗食天堂平日午餐由928元調整至958元，晚餐由1,028元調整至1,058元；假日午餐由1,028元調整至1,058元，下午餐由928元調整至958元，晚餐則由1,128元調整至1,158元。所有餐期均須另加10%服務費。

值得注意的是，此次價格調整仍保留平日下午餐原價，每人758元不變，也是六個餐期中唯一未調整價格的時段，讓消費者仍可依照不同用餐時段及預算選擇。

針對此次調價，饗賓餐旅集團表示，因應各項營運成本提升，集團經審慎評估後調整餐期價格。饗食天堂自2026年12月1日起調整餐期價格，各餐期漲幅約3%，實際價格調整以官方公告為準。

隨著餐飲業面臨營運成本上升壓力，如何兼顧餐點品質、服務體驗與價格競爭力，持續考驗業者經營策略。此次饗食天堂採取多數餐期小幅調整、部分時段維持原價的方式，在反映營運成本變化之際，也保留不同消費預算的用餐選擇。

饗食天堂 饗賓

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