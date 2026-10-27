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阿里山賓館農曆春節住房送福袋 愛馬仕房子造型方塊酥搶眼

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山賓館推出農曆春節住房早鳥優惠，入住可獲贈房子造型方塊酥等新春福袋。圖／阿里山賓館提供
阿里山賓館推出農曆春節住房早鳥優惠，入住可獲贈房子造型方塊酥等新春福袋。圖／阿里山賓館提供

迎接2027年農曆春節，阿里山賓館推出春節住房專案，11月20日前預訂指定房型，春節入住可享房價8折優惠，入住期間為2027年2月4日至9日，並推出新春限定福袋，其中以阿里山賓館建築為靈感的房子造型方塊酥，外觀神似愛馬仕白房子包款，成為話題亮點。

阿里山以森林鐵道、日出、雲海及高山森林景觀聞名，吸引國內外遊客上山度假。阿里山賓館表示，今年外籍旅客約成長15%，看好自然體驗與深度旅遊需求，將阿里山森林意象及賓館百年文化融入新春福袋，讓旅客在山林度假之餘，也能把地方特色帶回家。

新春福袋內容包括房子造型方塊酥、「莉．瓷藝博物館」文創精品、阿里山在地風味濾掛咖啡及護膚保養品等。其中，房子造型方塊酥以阿里山賓館外觀為設計靈感，將窗框、大門等建築細節縮小呈現，禮盒還附有LED燈，點亮後可映照出建築輪廓，兼具伴手禮特色與收藏趣味。

阿里山賓館指出，專案期間入住指定房型，即可獲贈新春福袋，並可搭乘接駁車至阿里山車站，再轉乘森林火車至祝山車站，步行約10分鐘抵達小笠原山觀景平台，欣賞日出、雲海及中央山脈、玉山山脈與阿里山山脈景色，建議春節期間可提早預訂住宿並規畫交通行程。

阿里山林業鐵道文化深受國內外遊客喜愛，阿里山賓館統計今年外籍遊客成長約15%。圖／阿里山賓館提供
阿里山林業鐵道文化深受國內外遊客喜愛，阿里山賓館統計今年外籍遊客成長約15%。圖／阿里山賓館提供

阿里山日出及雲海深受國內外遊客喜愛，阿里山賓館統計今年外籍遊客成長約15%。圖／阿里山賓館提供
阿里山日出及雲海深受國內外遊客喜愛，阿里山賓館統計今年外籍遊客成長約15%。圖／阿里山賓館提供

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