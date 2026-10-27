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拿坡里萬聖節放大絕！8塊烤雞209元 限時優惠開跑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
拿坡里「雞會難得」限時登場，8塊烤雞原價520元、特惠價209元，萬聖節派對熱鬧開動。三商餐飲／提供
拿坡里「雞會難得」限時登場，8塊烤雞原價520元、特惠價209元，萬聖節派對熱鬧開動。三商餐飲／提供

迎接萬聖節聚餐商機，連鎖餐飲品牌拿坡里推出「雞會難得」限時優惠，即日起至11月12日，祭出8塊烤雞特惠價209元，較原價520元現省311元，折扣幅度約6折、相當於4折價，搶攻萬聖節派對及家庭聚餐需求。

拿坡里此次推出的優惠組合，包含6塊經典烤雞及2隻普羅旺斯烤雞翅，原價520元，活動期間特惠價209元，平均每塊約26元，主打多人分享及節慶聚餐市場。

拿坡里表示，旗下烤雞以普羅旺斯風味為特色，選用香草醬料搭配雞肉烘烤，呈現香嫩多汁的口感。此次搭配萬聖節檔期推出優惠，希望吸引消費者揪團聚餐，也提供家庭用餐更多選擇。

隨著萬聖節到來，除了變裝、糖果及應景甜點，聚餐美食也成為節慶消費的一環。拿坡里透過限時優惠，將烤雞組合價格壓低至209元，吸引消費者在節慶期間購買分享。

拿坡里指出，「雞會難得」優惠活動至11月12日止，適用內用及外帶，但外送平台及西湖店不適用，消費者可於活動期間前往適用門市選購。

萬聖節 拿坡里

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