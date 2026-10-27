拿坡里「8塊雞」現省311！達美樂×麥塊「3款聯名虛寶、披薩盒」必收

「達美樂」攜手「麥塊地下城2」（Minecraft Dungeons II），以「一塊解鎖新世界」為主題，推出全球聯名企劃。即日起至11月29日，限時以聯名盲包卡推出3款獨家限定遊戲虛寶，包括有「聯名皮膚 Skin」、「聯名披薩披風 Slice Slayer Cape」及「聯名起司史萊姆 Cheesy Cube」，邀請玩家一起解鎖。除此之外，活動期間也呼應麥塊的方塊元素，打造「聯名披薩盒」，將遊戲的樂趣延伸到真實世界，共有「靈魂腐化苦力怕」、「豬」、「殭屍」等三款造型。

即日起至達美樂外帶購買精選大披薩1個，優惠價299元，並贈Minecraft聯名盲卡包1 包；外帶買大送大即贈聯名盲卡包2包；外帶或外送3個大披薩 799 元，即贈聯名盲卡包3包。數量有限，各店送完為止。

萬聖節派對要吃什麼？「拿坡里」自即日起至11月12日期間，限時推出「雞會難得」限時優惠，「6塊烤雞＋2隻普羅旺斯烤雞翅」，原價520元，優惠價209元，現省311元。

三款遊戲虛寶包括有「聯名披薩披風 Slice Slayer Cape」。圖／達美樂提供

「達美樂」攜手「麥塊地下城2」推出3款獨家限定遊戲虛寶。圖／達美樂提供

聯名起司史萊姆 Cheesy Cube。圖／達美樂提供