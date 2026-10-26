台南70年「江川肉燥飯」年底熄燈！背後原因曝光　網友直呼：太扯了

太震驚！台南開業70餘年的老字號「江川肉燥飯」今日宣布，將於12月底結束營業，令許多網友感到驚訝。同時江川肉燥飯也表示，主因是因江川、金得春捲等4間不同小吃與同一房東承租，但二房東「金得春捲」自行解除合約至，因此連帶影響其他店家無法營業。隨著背後原因曝光，網友們也直呼「單方面被宣布分手並且毫無退路，太扯了」

創立於1953年的江川肉燥飯，以及金得春捲均是台南老字號的知名小吃，陪伴許多府城居民度過美味時光。但是今夜江川肉燥飯發佈聲明，內容中指出「我們跟金得春捲都只營業到12月，但不知道是幾號，因為租約到12月底結束」聲明中並表示「我們這個區域有4間店是同一個房東，（我們，春捲，隔壁楊桃湯，富盛號的某一些地方），自古以來我們大家都是把房租一起交給春捲，再由她們轉交房東，簽約也是由春捲代表跟房東簽約，這六十幾年來都是這種模式，春捲在沒告知大家的情況下自己決定不再營業，直接去跟房東解除合約，還自己決定到12月」

江川肉燥飯也表示，「昨天春捲約了這幾間店的人集合說要討論事情，還打了演講稿在手機裡，告知大家她們和房東解約了，而且還講說房東只認跟金得春捲簽的合約喔，所以解約後你們大家也沒辦法做了，你們看要不要自己去跟房東談喔～」。江川也指出「雖然知道總有一天會離開這個地點，但還真沒想到是用這種方式耶，春捲的前代老闆應該沒想到他們的接班人突然結束營業也順便幫好幾間店結束營業吧。」

隨著文章一出，立刻引起網友們的熱烈討論，留言「金得也太沒道義，這是做人處事的態度嗎？」、「換地方，不准消失」、「60年了….信任毫無意義…」、「我心目中台南第一好吃的肉燥飯，覺得錯愕」

【台南江川肉燥飯聲明全文】

雖然今年已經發生了很多瞎事，不過我來公告一個昨天才發生的消息，就是我們跟金得春捲都只營業到12月，但不知道是幾號，因為租約到12月底結束

我們這個區域有4間店是同一個房東，（我們，春捲，隔壁楊桃湯，富盛號的某一些地方）,自古以來我們大家都是把房租一起交給春捲，再由她們轉交房東，簽約也是由春捲代表跟房東簽約，這六十幾年來都是這種模式，春捲在沒告知大家的情況下自己決定不再營業，直接去跟房東解除合約，還自己決定到12月

昨天春捲約了這幾間店的人集合說要討論事情，還打了演講稿在手機裡，告知大家她們和房東解約了，而且還講說房東只認跟金得春捲簽的合約喔，所以解約後你們大家也沒辦法做了，你們看要不要自己去跟房東談喔～最後結尾再送你一個笑容這樣🙂

她們覺得很happy笑的出來可能是因為覺得不租最大，可以不用甩房東很爽快，可是影響到很多店家跟底下的員工耶，我好不懂她們的思考迴路啊🫠

請問這叫做討論嗎？這叫妳們在公告已經做完的事吧🙄不知道為什麼她們會覺得這麼重大的事她們可以自己做決定耶，是因為沒有出過社會也很少出來工作嗎？大家在這地方共同生活這麼久連最基本的尊重都沒有

當然房東很....... 也是其中很重要的因素，雖然知道總有一天會離開這個地點，但還真沒想到是用這種方式耶,春捲的前代老闆應該沒想到他們的接班人突然結束營業也順便幫好幾間店結束營業吧🫪

難怪這個禮拜春捲小老闆一來店裡就一直哭，但是她很常這樣我們也見怪不怪，我覺得被搞這樣是我們其他人比較想哭喔，這些店除了她們沒心在工作上，其他人都蠻努力在過活的啊

好喔～只能謝謝她們讓我們能遠離這些很白爛的人事物，說不定變成人生中的貴人呢🙄🙄🙄