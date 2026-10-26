聽新聞
0:00 / 0:00

台南70年「江川肉燥飯」年底熄燈！背後原因曝光　網友直呼：太扯了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台南江川肉燥飯。圖/擷取自台南江川肉燥飯粉絲頁
台南江川肉燥飯。圖/擷取自台南江川肉燥飯粉絲頁

太震驚！台南開業70餘年的老字號「江川肉燥飯」今日宣布，將於12月底結束營業，令許多網友感到驚訝。同時江川肉燥飯也表示，主因是因江川、金得春捲等4間不同小吃與同一房東承租，但二房東「金得春捲」自行解除合約至，因此連帶影響其他店家無法營業。隨著背後原因曝光，網友們也直呼「單方面被宣布分手並且毫無退路，太扯了」

創立於1953年的江川肉燥飯，以及金得春捲均是台南老字號的知名小吃，陪伴許多府城居民度過美味時光。但是今夜江川肉燥飯發佈聲明，內容中指出「我們跟金得春捲都只營業到12月，但不知道是幾號，因為租約到12月底結束」聲明中並表示「我們這個區域有4間店是同一個房東，（我們，春捲，隔壁楊桃湯，富盛號的某一些地方），自古以來我們大家都是把房租一起交給春捲，再由她們轉交房東，簽約也是由春捲代表跟房東簽約，這六十幾年來都是這種模式，春捲在沒告知大家的情況下自己決定不再營業，直接去跟房東解除合約，還自己決定到12月」

江川肉燥飯也表示，「昨天春捲約了這幾間店的人集合說要討論事情，還打了演講稿在手機裡，告知大家她們和房東解約了，而且還講說房東只認跟金得春捲簽的合約喔，所以解約後你們大家也沒辦法做了，你們看要不要自己去跟房東談喔～」。江川也指出「雖然知道總有一天會離開這個地點，但還真沒想到是用這種方式耶，春捲的前代老闆應該沒想到他們的接班人突然結束營業也順便幫好幾間店結束營業吧。」

隨著文章一出，立刻引起網友們的熱烈討論，留言「金得也太沒道義，這是做人處事的態度嗎？」、「換地方，不准消失」、「60年了….信任毫無意義…」、「我心目中台南第一好吃的肉燥飯，覺得錯愕」

【台南江川肉燥飯聲明全文】

雖然今年已經發生了很多瞎事，不過我來公告一個昨天才發生的消息，就是我們跟金得春捲都只營業到12月，但不知道是幾號，因為租約到12月底結束

我們這個區域有4間店是同一個房東，（我們，春捲，隔壁楊桃湯，富盛號的某一些地方）,自古以來我們大家都是把房租一起交給春捲，再由她們轉交房東，簽約也是由春捲代表跟房東簽約，這六十幾年來都是這種模式，春捲在沒告知大家的情況下自己決定不再營業，直接去跟房東解除合約，還自己決定到12月

昨天春捲約了這幾間店的人集合說要討論事情，還打了演講稿在手機裡，告知大家她們和房東解約了，而且還講說房東只認跟金得春捲簽的合約喔，所以解約後你們大家也沒辦法做了，你們看要不要自己去跟房東談喔～最後結尾再送你一個笑容這樣🙂

她們覺得很happy笑的出來可能是因為覺得不租最大，可以不用甩房東很爽快，可是影響到很多店家跟底下的員工耶，我好不懂她們的思考迴路啊🫠

請問這叫做討論嗎？這叫妳們在公告已經做完的事吧🙄不知道為什麼她們會覺得這麼重大的事她們可以自己做決定耶，是因為沒有出過社會也很少出來工作嗎？大家在這地方共同生活這麼久連最基本的尊重都沒有

當然房東很....... 也是其中很重要的因素，雖然知道總有一天會離開這個地點，但還真沒想到是用這種方式耶,春捲的前代老闆應該沒想到他們的接班人突然結束營業也順便幫好幾間店結束營業吧🫪

難怪這個禮拜春捲小老闆一來店裡就一直哭，但是她很常這樣我們也見怪不怪，我覺得被搞這樣是我們其他人比較想哭喔，這些店除了她們沒心在工作上，其他人都蠻努力在過活的啊

好喔～只能謝謝她們讓我們能遠離這些很白爛的人事物，說不定變成人生中的貴人呢🙄🙄🙄

肉燥飯 台南 小吃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【一劍浣春秋】解密！為什麼女優退休後大多做八大？

壽司郎員工教育板被挖出！「引爆語」越看越熟 網笑：學起來上班不內耗

飯店退房「備品全掃光」！房務見一物皺眉：拿走很麻煩

他驚豔7-11這款鮮食「吃得出鍋氣」 大讚：用新台幣下架

相關新聞

COLD STONE萬聖節冰品限定登場！壽司郎×明治聯名聖代香甜上桌

迎接萬聖節，COLD STONE自即日起至10月31日推出萬聖節「芋你搗蛋」限定組合，以中杯芋頭冰淇淋為主軸，再搭配萬聖限定的肉鬆、地瓜脆脆，讓芋香、鹹甜滋味與酥脆口感交織，為萬聖節增添趣味，每份200元。

台南70年「江川肉燥飯」年底熄燈！背後原因曝光　網友直呼：太扯了

太震驚！台南開業70餘年的老字號「江川肉燥飯」今日宣布，將於12月底結束營業，令許多網友感到驚訝。同時江川肉燥飯也表示，主因是因江川、金得春捲等4間不同小吃與同一房東承租，但二房東「金得春捲」自行解除合約至，因此連帶影響其他店家無法營業。隨著背後原因曝光，網友們也直呼「單方面被宣布分手並且毫無退路，太扯了」

iPhone Duo手寫功能提前登場！升級iOS 27.2就能搭Apple Pencil隨手寫

原本預計年底才登場的iPhone Duo手繪應用提早報到！隨著iOS 27.2公開測試版釋出，首波入手iPhone Duo的使用者現在就能搶先升級，提前體驗手寫與繪圖的便利。

iPad mini迎史上最大改款！首升級OLED螢幕、IP67防水防塵 售價也出爐

連假收心操，Apple再為果粉送上新驚喜！稍早宣布推出全新iPad mini，這次不只升級處理器，更一口氣換上OLED顯示器，加入IP67等級防潑抗水與防塵能力，並強化AI運算、相機及無線連線功能，堪稱歷來最大幅度改款。

金鐘61／謝欣穎的側身與謝盈萱的帥氣 紅毯都辣在你意想不到的地方

第61屆金鐘紅毯上，女星禮服多半以黑白大地色調為多，整體視覺看似保守，不過卻都性感在令人意想不到的地方。影后謝盈萱以香奈兒褲裝搭配香奈兒高級珠寶亮相，帥氣優雅令人驚艷，這套會隨步輕盈垂墜的海軍藍西裝外套與長褲，內搭內搭黑白彈性針織連身泳裝，展現女性簡約自信的魅力。壓軸出場的另一位影后李心潔，穿由路易威登高級訂製部門工坊（Louis Vuitton Atelier Rare & Exceptionnel）打造深藍色真絲縐紗禮服，人彷彿從絲質羅緞打造的巨型蝴蝶結中綻放，寬大的袖子環繞於雙臂及背部，搭配簡約的短髮與LV的鑽石珠寶，高雅貴氣不落俗套。

金鐘61／從王柏傑到李銘順 男星紅毯時髦關鍵字：造型胸針、特色眼鏡

第61屆金鐘獎戲劇紅毯上，許多男星為能在莊重紅毯上穿出新意下了不少功夫，以胸針、眼鏡配件和無翻領的西裝設計為時髦重點，其中王柏傑幾乎完美融合所有潮流趨勢。他穿著的無翻領卡其綠色西裝出自紳裝品牌ZEGNA，BVLGARI的靈蛇胸針在內側交叉領襯衫中間營造視覺焦點，搭配有色鏡片的黑框墨鏡，痞帥的金髮油頭造型讓許多網友驚呼撞臉郭富城。同樣選穿無翻領設計的曾敬樺，白色西上裝出自Jacqumus，搭配香奈兒珠寶與腕表，整體造型十分俐落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。