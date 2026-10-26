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iPhone Duo手寫功能提前登場！升級iOS 27.2就能搭Apple Pencil隨手寫

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iOS 27.2公開測試版近期釋出，首波入手iPhone Duo的使用者現在就能搶先升級體驗新功能。記者黃筱晴／攝影
iOS 27.2公開測試版近期釋出，首波入手iPhone Duo的使用者現在就能搶先升級體驗新功能。記者黃筱晴／攝影

原本預計年底才登場的iPhone Duo手繪應用提早報到！隨著iOS 27.2公開測試版釋出，首波入手iPhone Duo的使用者現在就能搶先升級，提前體驗手寫與繪圖的便利。

無論是展開後的7.6吋內螢幕，還是5.4吋外螢幕，都支援Apple Pencil手寫操作，並可在兩種螢幕間無縫切換。不必展開手機，就能直接在外螢幕快速簽名、隨手記下靈感；展開大螢幕後，則能利用更寬廣的操作空間進行文件標註、繪製心智圖，或透過「隨手寫」功能將手寫內容轉換為文字，提升操作效率。

想要體驗這項功能，目前僅支援Apple Pencil（USB-C），也是Apple Pencil系列中價格最親民的款式。不過，這款觸控筆不具備壓力感應與懸停預覽功能，配對及充電也都需要透過傳輸線連接。

整體而言，這次更新讓iPhone Duo進一步化身為兼具效率與生產力的數位隨身筆記本，特別適合商務人士及有輕度手寫、記錄需求的使用者。不過，若追求更細膩的筆觸控制與專業繪圖體驗，iPad系列仍會是更合適的選擇。

如果不想搶先安裝測試版，也可以再等等。Apple先前已預告，預計在本月底前推出iOS 27.2正式版，屆時使用者就能透過正式更新體驗相關功能。

目前僅支援Apple Pencil（USB-C），配對及充電都需要透過傳輸線連接。記者黃筱晴／攝影
目前僅支援Apple Pencil（USB-C），配對及充電都需要透過傳輸線連接。記者黃筱晴／攝影

無論是展開後的7.6吋內螢幕，還是5.4吋外螢幕，都支援Apple Pencil手寫操作。記者黃筱晴／攝影
無論是展開後的7.6吋內螢幕，還是5.4吋外螢幕，都支援Apple Pencil手寫操作。記者黃筱晴／攝影

無論是展開後的7.6吋內螢幕，還是5.4吋外螢幕，都支援Apple Pencil手寫操作。記者黃筱晴／攝影
無論是展開後的7.6吋內螢幕，還是5.4吋外螢幕，都支援Apple Pencil手寫操作。記者黃筱晴／攝影

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