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蘋果iPad mini 8加大變更薄！升級8.5吋OLED螢幕 大改款售價出爐

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iPad mini迎史上最大改款！首升級OLED螢幕、IP67防水防塵 售價也出爐

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPad mini現在具備IP67等級的防潑抗水與防塵能力。圖／Apple提供
iPad mini現在具備IP67等級的防潑抗水與防塵能力。圖／Apple提供

連假收心操，Apple再為果粉送上新驚喜！稍早宣布推出全新iPad mini，這次不只升級處理器，更一口氣換上OLED顯示器，加入IP67等級防潑抗水與防塵能力，並強化AI運算、相機及無線連線功能，堪稱歷來最大幅度改款。

新機在維持小巧機身的同時，將螢幕放大至8.5吋，機身厚度則縮減至5.4公釐，並搭載A20 Pro晶片，鎖定重視攜帶便利性，又希望兼顧影音娛樂、數位筆記與行動工作的使用者。新款iPad mini將於10月28日開放預訂，11月6日正式上市，售價22,900元起。

對於習慣用平板通勤閱讀、外出工作或隨手記錄靈感的消費者來說，新款iPad mini最有感的改變之一，就是螢幕與機身設計同步升級。新機採用8.5吋超Retina XDR OLED顯示器，透過縮窄24%的邊框，在維持前代機身尺寸的情況下擴大顯示面積。OLED技術則帶來更深邃的黑色與鮮明色彩，峰值亮度最高可達1,200尼特，較上一代提升超過2倍，最低亮度更可降至1尼特，無論在戶外使用或夜間閱讀，都能提供更舒適的觀看體驗。

新機也首度提供奈米紋理玻璃選項，有助於降低明亮環境下的反光，對經常在戶外編輯內容、閱讀或進行現場作業的使用者而言，更具實用性。不過，是否需要選擇這項配置，仍取決於個人使用情境與需求。

效能方面，新款iPad mini搭載採用2奈米製程的A20 Pro晶片，CPU多執行緒處理速度較前代提升最高60%，繪圖效能最高提升至2.7倍，AI效能則最高提升至4.5倍。這意味著新機除了能加快日常操作與多工處理，也能更從容地應付遊戲、3D繪圖及裝置端AI應用。其中，512GB機型配備雙16核心神經網路引擎，進一步強化AI運算能力，對有進階創作與AI應用需求的使用者更具吸引力。

音訊與相機也迎來升級。新款iPad mini採用全新的Acoustic Display聲學顯示技術，讓顯示器與喇叭協同發聲，帶來更渾厚的低音與更清晰的高音，同時透過密封式結構兼顧防水防塵需求。相機方面，前置鏡頭升級為1,200萬像素Center Stage相機，並移至機身橫向邊緣，方便視訊通話與線上會議；後置相機則支援最高每秒60格的4K影片錄製，並加入適應性色溫閃光燈，提升拍照與文件掃描的實用性。

連線功能也同步升級。新機搭載Apple自研N1無線網路晶片，支援Wi-Fi 7、Bluetooth 6與Thread；Wi-Fi＋行動網路機型則採用新一代C2數據機系統，官方表示，行動數據傳輸速度較前代提升最高50%。此外，新款iPad mini支援Apple Pencil Pro與Apple Pencil（USB-C），搭配全新聰穎雙面夾，從手寫筆記、繪圖創作到外出工作，都能提供更多使用彈性。

別被iPad mini的「mini」名稱誤導，以為它只是入門級平板。這個系列真正的優勢，在於將完整的平板使用體驗濃縮進輕巧機身，特別適合有進階工作、創作或行動辦公需求，但不想或不方便隨身攜帶大螢幕平板的使用者。這次再加入OLED顯示器、效能升級與IP67防護能力，也讓新款iPad mini不只更適合隨身攜帶，在戶外及不同使用情境下也更具實用性。

新款聰穎雙面夾以科技織紋布料打造，採用雙面板結構，提供纖薄、輕巧的保護蓋。圖／Apple提供
新款聰穎雙面夾以科技織紋布料打造，採用雙面板結構，提供纖薄、輕巧的保護蓋。圖／Apple提供

新款iPad mini提供2款絕美外觀，包括全新的午夜色。圖／Apple提供
新款iPad mini提供2款絕美外觀，包括全新的午夜色。圖／Apple提供

1200萬像素Center Stage前置相機位於橫向邊緣，提供自然的FaceTime通話、視訊會議與協作體驗。圖／Apple提供
1200萬像素Center Stage前置相機位於橫向邊緣，提供自然的FaceTime通話、視訊會議與協作體驗。圖／Apple提供

A20 Pro為iPad mini帶來大幅躍升的效能，顯著提升圖形處理和AI密集型任務的執行能力。圖／Apple提供
A20 Pro為iPad mini帶來大幅躍升的效能，顯著提升圖形處理和AI密集型任務的執行能力。圖／Apple提供

新款iPad mini提供午夜色與星光色，以及128GB、256GB、512GB共3種容量。Wi-Fi機型售價22,900元起。圖／Apple提供
新款iPad mini提供午夜色與星光色，以及128GB、256GB、512GB共3種容量。Wi-Fi機型售價22,900元起。圖／Apple提供

iPad mini首度採用N1無線網路晶片和C2數據機系統，帶來更快速的連接能力。圖／Apple提供
iPad mini首度採用N1無線網路晶片和C2數據機系統，帶來更快速的連接能力。圖／Apple提供

iPad mini憑藉出色的便攜性、效能與顯示器，深受創作者、小型企業主、醫師、外勤服務人員、遊戲玩家等使用者喜愛。圖／Apple提供
iPad mini憑藉出色的便攜性、效能與顯示器，深受創作者、小型企業主、醫師、外勤服務人員、遊戲玩家等使用者喜愛。圖／Apple提供

透過更快的CPU和GPU，以及更大的統一記憶體容量，《Procreate Dreams》等app的操作效能達到前所未有的快速。圖／Apple提供
透過更快的CPU和GPU，以及更大的統一記憶體容量，《Procreate Dreams》等app的操作效能達到前所未有的快速。圖／Apple提供

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