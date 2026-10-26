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金鐘61／謝欣穎的側身與謝盈萱的帥氣 紅毯都辣在你意想不到的地方
第61屆金鐘紅毯上，女星禮服多半以黑白大地色調為多，整體視覺看似保守，不過卻都性感在令人意想不到的地方。影后謝盈萱以香奈兒褲裝搭配香奈兒高級珠寶亮相，帥氣優雅令人驚艷，這套會隨步輕盈垂墜的海軍藍西裝外套與長褲，內搭內搭黑白彈性針織連身泳裝，展現女性簡約自信的魅力。壓軸出場的另一位影后李心潔，穿由路易威登高級訂製部門工坊（Louis Vuitton Atelier Rare & Exceptionnel）打造深藍色真絲縐紗禮服，人彷彿從絲質羅緞打造的巨型蝴蝶結中綻放，寬大的袖子環繞於雙臂及背部，搭配簡約的短髮與LV的鑽石珠寶，高雅貴氣不落俗套。
同樣是路易威登的高訂，邵雨薇選穿的黑色平口長禮服，略微前短後長露出銀色高跟鞋，鑲綴水鑽寶石腰鍊拉出纖細腰線，與頸部的LV的鑽石項鍊相得益彰，沙弗萊石耳環線條勾勒側臉輪廓，整體造型簡約中散發清新女人味。謝欣穎的黑色天鵝絨禮服則出自英倫設計師品牌self-portrait，禮服側面綁帶露出刺青，De Beers的長水滴鑽石耳環拉長臉部線條，高馬尾乾淨年輕，腰部兩側的立體蝴蝶結與垂墜飄逸的緞帶增添了行走間的氣韻。
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