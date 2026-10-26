聽新聞
0:00 / 0:00
金鐘61／從王柏傑到李銘順 男星紅毯時髦關鍵字：造型胸針、特色眼鏡
第61屆金鐘獎戲劇紅毯上，許多男星為能在莊重紅毯上穿出新意下了不少功夫，以胸針、眼鏡配件和無翻領的西裝設計為時髦重點，其中王柏傑幾乎完美融合所有潮流趨勢。他穿著的無翻領卡其綠色西裝出自紳裝品牌ZEGNA，BVLGARI的靈蛇胸針在內側交叉領襯衫中間營造視覺焦點，搭配有色鏡片的黑框墨鏡，痞帥的金髮油頭造型讓許多網友驚呼撞臉郭富城。同樣選穿無翻領設計的曾敬樺，白色西上裝出自Jacqumus，搭配香奈兒珠寶與腕表，整體造型十分俐落。
楊祐寧Recto的灰色西裝採用80年代的寬版翻領和寬鬆廓形，刻意不扣的西上裝、拉開的領帶展現鬆弛氣息，搭配Boucheron雪蟬胸針，在不拘中其實非常用心。同樣是鬆弛感路線的李銘順，選穿山本耀司品牌Ground Y，將內搭垂墜感的白襯衫外放，西裝剪裁與綁帶設計賦予流動，Cartier美洲豹胸針和藍色墨鏡配戴Gentle Monster眼鏡平衡了潮流與隆重感。周渝民則是選穿了Burberry的細條紋羊毛西裝禮服，搭配領口綁帶設計的WJ. CHRISMAN絲質黑襯衫、最後點綴Boucheron羽毛珠寶，完成壓軸紅毯的貴公子造型。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。