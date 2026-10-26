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金鐘61／從王柏傑到李銘順 男星紅毯時髦關鍵字：造型胸針、特色眼鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
王柏傑穿ZEGNA西裝，配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
王柏傑穿ZEGNA西裝，配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

第61屆金鐘獎戲劇紅毯上，許多男星為能在莊重紅毯上穿出新意下了不少功夫，以胸針、眼鏡配件和無翻領的西裝設計為時髦重點，其中王柏傑幾乎完美融合所有潮流趨勢。他穿著的無翻領卡其綠色西裝出自紳裝品牌ZEGNA，BVLGARI的靈蛇胸針在內側交叉領襯衫中間營造視覺焦點，搭配有色鏡片的黑框墨鏡，痞帥的金髮油頭造型讓許多網友驚呼撞臉郭富城。同樣選穿無翻領設計的曾敬樺，白色西上裝出自Jacqumus，搭配香奈兒珠寶與腕表，整體造型十分俐落。

楊祐寧Recto的灰色西裝採用80年代的寬版翻領和寬鬆廓形，刻意不扣的西上裝、拉開的領帶展現鬆弛氣息，搭配Boucheron雪蟬胸針，在不拘中其實非常用心。同樣是鬆弛感路線的李銘順，選穿山本耀司品牌Ground Y，將內搭垂墜感的白襯衫外放，西裝剪裁與綁帶設計賦予流動，Cartier美洲豹胸針和藍色墨鏡配戴Gentle Monster眼鏡平衡了潮流與隆重感。周渝民則是選穿了Burberry的細條紋羊毛西裝禮服，搭配領口綁帶設計的WJ. CHRISMAN絲質黑襯衫、最後點綴Boucheron羽毛珠寶，完成壓軸紅毯的貴公子造型。

曾敬樺穿Jacqumus西裝、Jimmy Choo鞋，配戴香奈兒珠寶與腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
曾敬樺穿Jacqumus西裝、Jimmy Choo鞋，配戴香奈兒珠寶與腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

楊祐寧穿Recto西裝、Giuseppe Zanotti鞋，配戴Boucheron珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
楊祐寧穿Recto西裝、Giuseppe Zanotti鞋，配戴Boucheron珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

李銘順穿Ground Y山本耀司，配戴Gentle Monster眼鏡、卡地亞珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
李銘順穿Ground Y山本耀司，配戴Gentle Monster眼鏡、卡地亞珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

傅孟柏穿ZEGNA西裝，配戴Tiffany & Co.珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
傅孟柏穿ZEGNA西裝，配戴Tiffany & Co.珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

陳澤耀穿Loewe，配戴Cartier珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
陳澤耀穿Loewe，配戴Cartier珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

侯彥西穿著Ferragamo西裝和皮衣。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
侯彥西穿著Ferragamo西裝和皮衣。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

傅孟柏穿ZEGNA西裝，配戴Tiffany & Co.珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
傅孟柏穿ZEGNA西裝，配戴Tiffany & Co.珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

王柏傑穿ZEGNA西裝，配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
王柏傑穿ZEGNA西裝，配戴BVLGARI珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

陳澤耀穿Loewe，配戴Cartier珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
陳澤耀穿Loewe，配戴Cartier珠寶腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

曾敬樺穿Jacqumus西裝、Jimmy Choo鞋，配戴香奈兒珠寶與腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
曾敬樺穿Jacqumus西裝、Jimmy Choo鞋，配戴香奈兒珠寶與腕表。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

周渝民穿Burberry西裝、Jimmy Choo鞋，配戴Boucheron珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
周渝民穿Burberry西裝、Jimmy Choo鞋，配戴Boucheron珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

楊祐寧穿Recto西裝、Giuseppe Zanotti鞋，配戴Boucheron珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
楊祐寧穿Recto西裝、Giuseppe Zanotti鞋，配戴Boucheron珠寶。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

侯彥西穿著Ferragamo西裝和皮衣。聯合報金鐘採訪團隊／攝影
侯彥西穿著Ferragamo西裝和皮衣。聯合報金鐘採訪團隊／攝影

金鐘獎 王柏傑 李銘順 紅毯 香奈兒 Burberry

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