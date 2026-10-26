金鐘61／從王柏傑到李銘順 男星紅毯時髦關鍵字：造型胸針、特色眼鏡

第61屆金鐘紅毯上，女星禮服多半以黑白大地色調為多，整體視覺看似保守，不過卻都性感在令人意想不到的地方。影后謝盈萱以香奈兒褲裝搭配香奈兒高級珠寶亮相，帥氣優雅令人驚艷，這套會隨步輕盈垂墜的海軍藍西裝外套與長褲，內搭內搭黑白彈性針織連身泳裝，展現女性簡約自信的魅力。壓軸出場的另一位影后李心潔，穿由路易威登高級訂製部門工坊（Louis Vuitton Atelier Rare & Exceptionnel）打造深藍色真絲縐紗禮服，人彷彿從絲質羅緞打造的巨型蝴蝶結中綻放，寬大的袖子環繞於雙臂及背部，搭配簡約的短髮與LV的鑽石珠寶，高雅貴氣不落俗套。

2026-10-26 20:52