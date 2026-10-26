COLD STONE萬聖節冰品限定登場！壽司郎×明治聯名聖代香甜上桌

迎接萬聖節，COLD STONE自即日起至10月31日推出萬聖節「芋你搗蛋」限定組合，以中杯芋頭冰淇淋為主軸，再搭配萬聖限定的肉鬆、地瓜脆脆，讓芋香、鹹甜滋味與酥脆口感交織，為萬聖節增添趣味，每份200元。

COLD STONE同步推出「不給糖就搗蛋」活動，期間點購任一冰淇淋商品，並向門市夥伴說出「不給糖就搗蛋」，單筆消費即贈「跳跳糖」一包，贈完為止。另外「宇治脆脆霜淇淋」與「宇治抹茶阿法淇朵」也已於全台17間限定門市登場，週一至週五17:00後，還可享「宇治脆脆霜淇淋」買1送1。

壽司郎本月攜手明治，以「明治香菇造型餅乾」與「明治竹筍造型餅乾」為元素，推出兩款期間限定甜點。其中「明治竹筍造型餅乾 抹茶草莓聖代」以壽司郎人氣自家製奶酪為基底，堆疊草莓丁、海綿蛋糕、明治香草冰淇淋與酸甜草莓醬，再搭配明治抹茶冰淇淋、餅乾碎，最後點綴「明治竹筍造型餅乾」，每份140元。

另款「明治香菇造型餅乾 香草焦糖聖代」則以自家製巧克力奶酪為基底，結合海綿蛋糕、明治香草冰淇淋，淋上焦糖醬並撒上餅乾碎，再搭配卡達拉娜、明治香菇造型餅乾點綴，每份140元。

活動期間，凡於壽司郎店內點購任一款明治聯名聖代，並完成社群任務，就有機會抽中「雙面收納包&明治香菇造型餅乾」或「雙面收納包＆明治竹筍造型餅乾」。