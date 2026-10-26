台中人氣蔬食拉麵「福屋拉麵」進軍台北！開幕時間、地點曝光了

北台灣的拉麵控再等等，「福屋拉麵」要來台北了！位於台中的人氣蔬食拉麵「福屋拉麵」近日於官方粉絲團宣佈「台北店正式籌備中」，隨著消息出爐，許多粉絲也表示「之前都去台中吃」、「太棒了」

不同於一般的拉麵店，自2021年開幕的「福屋拉麵」以豆乳湯為湯底，結合蔬食食材，打造別具特色的蔬食拉麵。菜單提供有新白福麵、新黑福麵、九鬼胡麻担担麵等不同品項，有時也會推出限定口味品項，獲得許多消費者喜愛。除了福屋拉麵外，業者還打造全蔬食板前拉麵「自在天 昆布水つけ麺」與「阿福私廚」。

福屋拉麵目前在google map累積超過1,200則評論，平均獲得4.5分。業者近日也預告即將北上，開設台北店的消息。根據店家與粉絲的留言互動，品項將延續蔬食風格，並打造不同於台中的菜單，店址位於台北東區商圈，最快將於今年年底前開幕。