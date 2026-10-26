新竹老爺酒店2026中山餐酒會 秋釀旬味喜相逢

秋意漸濃，正是品味佳釀、細嚐旬味的美好時節。新竹老爺酒店選在這個季節舉辦中山清酒晚宴，2026年餐酒會選用日本鳥取縣千代結酒造清酒，精選五款風格各異的日本酒，搭配主廚精心設計的季節料理，從精緻前菜、秋末生魚片盛合、鮮美海鮮到和牛珍饈，層層堆疊味蕾風景，邀請賓客在美酒與佳餚交織之間，感受日本酒文化與精緻餐飲的優雅交會，活動日期為11月19日，每位6,880元，限量供應。

千代結酒造創立於1865年，位於日本鳥取縣境港，酒造所在地鄰近日本海，擁有深厚的漁港文化與地方風土特色。「千代結」象徵人與人之間長久不變的幸福連結與傳承。酒造秉持嚴選原料、講究釀造品質的精神，將地方風土與釀酒工藝融入每一滴酒中，展現日本清酒細膩而多元的風味。

這次餐酒會精選五款清酒，依據酒體特色與料理風味進行搭配，從清新細緻的微氣泡清酒，到香氣優雅、層次豐富的純米大吟釀及純米吟釀，透過酒香、食材與烹調技法的相互映襯，帶領賓客探索日本酒與料理交融的味覺魅力。餐會以精緻前菜揭開序幕，松葉蟹醋凍、醉牡丹、鮪魚酸梨海苔圈，以及柚柿卷、無花果鴨肝醬塔，透過海鮮鮮味、果香與細膩醬料，呈現豐富而優雅的開席風味，搭配「千代結青空 SORA 微氣泡酒」，以清爽細緻的氣泡與淡雅香氣喚醒味蕾。

接續登場的「主廚嚴選秋末季節生魚片盛合」，嚴選當令海鮮，以細膩刀工呈現食材原有的鮮甜與口感，展現日本料理講究時令、尊重食材本味的精神。隨後以「千代結 強力40 純米大吟釀」搭配德國麵線龍蝦酥揚拼甘鯛立鱗燒，透過清酒細緻的香氣與料理酥脆、鮮美的層次相互呼應，帶來豐富而平衡的味覺體驗。

主菜則以「千代結 強力60 純米吟釀」搭配和牛三重奏，集結肋眼、菲力與牛舌三種部位，展現不同肉質與風味特色。清酒的醇厚酒體與和牛豐腴肉香相互襯托，讓每一口都展現深度與層次。另一道創意料理「北海道海膽佐帕馬森起司蛋黃醬起司拉麵」，融合海膽的鮮甜與起司的濃郁香氣，透過不同食材的風味交織，為傳統餐酒搭配增添創新亮點。最後以黑蒜羊肚菌燉湯溫潤收尾，透過黑蒜的醇厚香氣與羊肚菌獨特的菇蕈風味，為整場餐酒饗宴畫下圓滿句點。

新竹老爺酒店表示，此次餐酒會不僅是一場精緻餐飲體驗，更是一次深入認識日本清酒文化的品味之旅。透過五款風格各異的清酒與主廚精心設計的季節料理，讓賓客在一杯一箸之間，感受百年酒藏的釀造精神與飯店餐飲團隊的專業巧思，此外， 晚宴還邀請台灣知名月琴演奏家現場助興，在秋日微醺時光裡，與三五好友共享一場值得珍藏的餐酒之夜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康