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台人最愛輕珠寶！喬治傑生年度項鍊推台灣限定款 台灣設計師進軍巴黎
丹麥百年精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新MOONLIGHT BLOSSOM系列限定珠寶與2027 HERITAGE年度項鍊。因為別具紀念意義， HERITAGE年度項鍊系列一直深受歡迎，2027年，系列迎來第40件作品，首度以象徵團結與生命力的蜜蜂為靈感，並特別打造亞洲限定藍玉髓與台灣限定紫丁香水晶兩款特殊設計，分別鑲嵌色彩柔和明亮的不同寶石作為主石。台灣限定款以柔和淡紫色調結合氧化純銀蜂形輪廓，為斯堪地那維亞的經典銀雕工藝增添了細膩色彩。
這款專為台灣市場量身打造的限定版珠寶，再次映照出台灣消費者對精緻工藝與特色設計的熱烈需求。而台灣本土的珠寶設計實力同樣在國際舞台發光發熱——台灣設計珠寶品牌Olivia Yao Jewellery（OYJ）日前於巴黎指標性展會TRANOÏ PARIS發表全新2026秋冬系列「Cast in Motion」，深受歐洲時尚界矚目，如今這系列國際級創作也正式在台灣上市。
OYJ全新系列靈感源自20世紀花藝家Constance Spry跳脫傳統框架的精神，以皺褶、扭轉與不對稱的金屬雕塑語彙，搭配天然珍珠、茶水晶與白水晶等寶石，呈現不受拘束的雕塑珠寶之美。金屬經彎折、揉皺、扭轉，天然寶石則穿梭於起伏的金屬縫隙之間；不追求完美對稱，也不刻意收整線條，反而在每一道不規則裡，留下材質最生動的表情。
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