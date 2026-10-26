快訊

首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

台人最愛輕珠寶！喬治傑生年度項鍊推台灣限定款 台灣設計師進軍巴黎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Olivia Yao Jewellery全新2026秋冬系列Cast in Motion。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery全新2026秋冬系列Cast in Motion。圖／Olivia Yao Jewellery提供

丹麥百年精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新MOONLIGHT BLOSSOM系列限定珠寶與2027 HERITAGE年度項鍊。因為別具紀念意義， HERITAGE年度項鍊系列一直深受歡迎，2027年，系列迎來第40件作品，首度以象徵團結與生命力的蜜蜂為靈感，並特別打造亞洲限定藍玉髓與台灣限定紫丁香水晶兩款特殊設計，分別鑲嵌色彩柔和明亮的不同寶石作為主石。台灣限定款以柔和淡紫色調結合氧化純銀蜂形輪廓，為斯堪地那維亞的經典銀雕工藝增添了細膩色彩。

這款專為台灣市場量身打造的限定版珠寶，再次映照出台灣消費者對精緻工藝與特色設計的熱烈需求。而台灣本土的珠寶設計實力同樣在國際舞台發光發熱——台灣設計珠寶品牌Olivia Yao Jewellery（OYJ）日前於巴黎指標性展會TRANOÏ PARIS發表全新2026秋冬系列「Cast in Motion」，深受歐洲時尚界矚目，如今這系列國際級創作也正式在台灣上市。

OYJ全新系列靈感源自20世紀花藝家Constance Spry跳脫傳統框架的精神，以皺褶、扭轉與不對稱的金屬雕塑語彙，搭配天然珍珠、茶水晶與白水晶等寶石，呈現不受拘束的雕塑珠寶之美。金屬經彎折、揉皺、扭轉，天然寶石則穿梭於起伏的金屬縫隙之間；不追求完美對稱，也不刻意收整線條，反而在每一道不規則裡，留下材質最生動的表情。

Olivia Yao Jewellery Scroll金色引力黃水晶流蘇耳環，可改夾式，7,860元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Scroll金色引力黃水晶流蘇耳環，可改夾式，7,860元。圖／Olivia Yao Jewellery提供

喬治傑生HERITAGE系列2027年度系列項鍊紫丁香水晶台灣限定版，12,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HERITAGE系列2027年度系列項鍊紫丁香水晶台灣限定版，12,500元。圖／喬治傑生提供

Olivia Yao Jewellery Vessel銀色雕塑珍珠磁吸手鍊，6,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Vessel銀色雕塑珍珠磁吸手鍊，6,800元。圖／Olivia Yao Jewellery提供

喬治傑生HERITAGE系列2027年度藍玉髓耳環亞洲限定版，12,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HERITAGE系列2027年度藍玉髓耳環亞洲限定版，12,500元。圖／喬治傑生提供

喬治傑生Moonlight Blossom系列編號12純銀吊墜項鍊，49,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Moonlight Blossom系列編號12純銀吊墜項鍊，49,000元。圖／喬治傑生提供

Olivia Yao Jewellery Quiet不對稱編織珍珠白水晶磁吸項鍊，8,960元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Quiet不對稱編織珍珠白水晶磁吸項鍊，8,960元。圖／Olivia Yao Jewellery提供

Olivia Yao Jewellery Armor桂冠授勳銀色珍珠耳環，4,560元。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery Armor桂冠授勳銀色珍珠耳環，4,560元。圖／Olivia Yao Jewellery提供

喬治傑生HERITAGE系列2027年度系列耳環紫丁香水晶台灣限定版，12,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生HERITAGE系列2027年度系列耳環紫丁香水晶台灣限定版，12,500元。圖／喬治傑生提供

Olivia Yao Jewellery全新2026秋冬系列Cast in Motion。圖／Olivia Yao Jewellery提供
Olivia Yao Jewellery全新2026秋冬系列Cast in Motion。圖／Olivia Yao Jewellery提供

喬治傑生Moonlight Blossom系列編號224純銀方鈉石胸針項鍊，16,600元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生Moonlight Blossom系列編號224純銀方鈉石胸針項鍊，16,600元。圖／喬治傑生提供

珠寶 巴黎 喬治

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

aespa寧寧、LE SSERAFIM宮脇咲良受肯定！寶格麗、DAMIANI官宣合作

開箱百富史上最高年份88年威士忌！華山特展絕美登場 極致珍稀搶先看

陳幸妤爆紅托特包出自她之手 Julia Gash攜陽明交大推校園紀念品

地表最帥叔圈天菜Mads Mikkelsen Outdoor風外套靈感來自獵鷹

相關新聞

台人最愛輕珠寶！喬治傑生年度項鍊推台灣限定款 台灣設計師進軍巴黎

丹麥百年精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）推出全新MOONLIGHT BLOSSOM系列限定珠寶與2027 HERITAGE年度項鍊。因為別具紀念意義， HERITAGE年度項鍊系列一直深受歡迎，2027年，系列迎來第40件作品，首度以象徵團結與生命力的蜜蜂為靈感，並特別打造亞洲限定藍玉髓與台灣限定紫丁香水晶兩款特殊設計，分別鑲嵌色彩柔和明亮的不同寶石作為主石。台灣限定款以柔和淡紫色調結合氧化純銀蜂形輪廓，為斯堪地那維亞的經典銀雕工藝增添了細膩色彩。

地表最帥叔圈天菜Mads Mikkelsen Outdoor風外套靈感來自獵鷹

義大利高級男裝品牌傑尼亞（ZEGNA）近期發表2026冬季系列新作Falcon夾克，並邀請全球品牌代言人、丹麥影帝邁茲·米克森（Mads Mikkelsen）出鏡演繹最新形象大片，融合機能與舒適的設計源自橫跨義大利阿爾卑斯山脈、佔地100平方公里的品牌發源地「ZEGNA綠洲」，致敬創始人Ermenegildo Zegna。

aespa寧寧、LE SSERAFIM宮脇咲良受肯定！寶格麗、DAMIANI官宣合作

看好新世代消費者的市場潛力與強大社群聲量，頂級精品紛紛將目光鎖定深受年輕人喜愛的偶像與新星，期盼將線上高流量轉化為跨世代的品牌影響力。包含義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）與戴美安妮（DAMIANI）近期皆陸續宣布風靡全球的新世代偶像加入代言陣容，為傳統金匠工藝注入源源不絕的當代活力。

HomePod mini 2粉紅色開箱！聲波光暈超療癒 搭粉色iMac全套太夢幻

Apple HomePod mini 2即將在10月30日正式開賣，搶在上市前，記者先開箱了這次發表5款配色中最夢幻療癒的「粉紅色」。打開盒裝，圓滾滾的球形機身搭配精緻、無縫的網狀織布外層，就像一顆可愛的水蜜桃，無論擺放在空間的哪個角落都相當吸睛，輕鬆為居家環境增添設計感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。