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地表最帥叔圈天菜Mads Mikkelsen Outdoor風外套靈感來自獵鷹
義大利高級男裝品牌傑尼亞（ZEGNA）近期發表2026冬季系列新作Falcon夾克，並邀請全球品牌代言人、丹麥影帝邁茲·米克森（Mads Mikkelsen）出鏡演繹最新形象大片，融合機能與舒適的設計源自橫跨義大利阿爾卑斯山脈、佔地100平方公里的品牌發源地「ZEGNA綠洲」，致敬創始人Ermenegildo Zegna。
Falcon夾克設計靈感取自常盤旋於特里韋羅小鎮群山間的「獵鷹」，象徵輕盈強大、敏銳沉著的自由姿態，透過風琴貼袋、背部箱褶、皮革領底及襯衫式袖口等細節，從容適配都市與戶外等多元生活場景，完美融合實用功能與考究質感。每件夾克皆飾有象徵追本溯源的「232號公路」品牌標識。此外，該系列亦同步提供Su Misura尊享定制服務，顧客可在專屬顧問協助下，自由挑選契合戶外場景的多款精緻面料，透過量身打造的頂級工藝，讓服飾承載記憶與情感，歷久彌新。
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