地表最帥叔圈天菜Mads Mikkelsen Outdoor風外套靈感來自獵鷹

Apple HomePod mini 2即將在10月30日正式開賣，搶在上市前，記者先開箱了這次發表5款配色中最夢幻療癒的「粉紅色」。打開盒裝，圓滾滾的球形機身搭配精緻、無縫的網狀織布外層，就像一顆可愛的水蜜桃，無論擺放在空間的哪個角落都相當吸睛，輕鬆為居家環境增添設計感。

2026-10-26 06:03