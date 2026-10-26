aespa寧寧、LE SSERAFIM宮脇咲良受肯定！寶格麗、DAMIANI官宣合作

看好新世代消費者的市場潛力與強大社群聲量，頂級精品紛紛將目光鎖定深受年輕人喜愛的偶像與新星，期盼將線上高流量轉化為跨世代的品牌影響力。包含義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）與戴美安妮（DAMIANI）近期皆陸續宣布風靡全球的新世代偶像加入代言陣容，為傳統金匠工藝注入源源不絕的當代活力。

寶格麗（BVLGARI）於9月與10月相繼迎來兩位亮眼新陣容。全球人氣韓國女子團體aespa成員寧藝卓（寧寧）正式成為寶格麗最新品牌大使。寧藝卓憑藉強大的舞台感染力與鮮明個人風格累積高人氣，她在形象照中配戴全新Divas' Dream系列珠寶，優雅的銀杏葉弧線襯托出靈動氣質；同時搭配Serpenti Viper系列與Serpenti Seduttori腕表，以經典靈蛇的蛻變意象展現自我突破的姿態。以熱門BL影集「烈愛對決」（Heated Rivalry）竄紅的新世代演員Hudson Williams也加入寶格麗家族，以大膽原創的個人風格完美演繹品牌的創新精神。

邁入102週年的義大利百年珠寶品牌DAMIANI，則宣布韓國熱門女團LE SSERAFIM成員SAKURA（宮脇咲良）成為全新品牌之友（Friend of the House）。SAKURA以跨越國界的國際影響力與洗鍊時尚品味著稱，形象照中她以新世代特有的自由態度演繹疊戴美學：不僅疊戴兩款標誌性Belle Époque美好年代系列十字架項鍊，腕間與指間則混搭多款Belle Époque Reel系列手環與戒指，為傳統工藝注入率性摩登的當代氣息。

DAMIANI宣布LE SSERAFIM成員SAKURA成為品牌之友。圖／DAMIANI提供

歌手寧藝卓擔任寶格麗品牌大使。圖／寶格麗提供