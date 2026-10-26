HomePod mini 2粉紅色開箱！聲波光暈超療癒 搭粉色iMac全套太夢幻

Apple HomePod mini 2即將在10月30日正式開賣，搶在上市前，記者先開箱了這次發表5款配色中最夢幻療癒的「粉紅色」。打開盒裝，圓滾滾的球形機身搭配精緻、無縫的網狀織布外層，就像一顆可愛的水蜜桃，無論擺放在空間的哪個角落都相當吸睛，輕鬆為居家環境增添設計感。

除了更活潑的配色陣容，HomePod mini 2全新的視覺體驗也是這次升級的重頭戲。全新登場的「聲波光暈」功能，將揚聲器頂部發光區域轉化為動態視覺畫布。實際播放音樂時，光暈會根據歌曲的專輯封面，自動搭配相應的動態色彩，並隨著樂曲節奏與高低音變化即時律動。夜晚聽歌時，看著色彩相呼應的光暈緩緩亮起、擴散，能為整個空間營造更具儀式感的聆聽氛圍。

對Mac使用者來說，HomePod mini 2現在更能直接設定為預設揚聲器，輕鬆升級iMac或是MacBook的聆聽體驗。無論是日常觀賞電影、暢玩遊戲，還是透過FaceTime進行視訊通話，不只使用更直覺、連線更穩定，且能享受到比電腦內建揚聲器更開闊、更飽滿的音效表現。如果你已經擁有粉紅色iMac，現在更應該入手HomePod mini 2擺在螢幕旁，打造整套粉嫩系桌面，讓工作空間的風格更加一致。

不過，想要使用這項功能的用戶需要特別留意，並非所有Mac都支援將HomePod mini 2設為預設揚聲器，只有配備Wi-Fi 6E或更新Wi-Fi技術的Mac桌上型電腦與筆記型電腦才能使用。

若是家中居住空間不大，或是主要打算放在個人臥室使用，HomePod mini系列具備的360度飽滿音效就極為強勁夠力。記者本身就是HomePod系列的長期愛用者，HomePod mini 2不僅能在早晨自動播放Apple Music活力歌單，喚醒一天精神，平時也能透過內建的溫度與濕度感測器，即時掌握室內環境變化，再搭配家庭App連動其他智慧家電，設定不同的自動化情境。到了晚上，則能播放Podcast節目或雨聲等放鬆背景音，陪伴在舒緩的氛圍中入睡，從早到晚都能發揮高度實用性。

除了單機聆聽與立體聲體驗，Apple也同步預告了令人期待的家庭影音升級。預計於11月中上市的全新Apple TV 4K，將支援以兩部相同機型的HomePod或HomePod mini 2搭配，組成「四揚聲器環繞音效」配置，讓使用者能運用現有設備，打造更具沉浸感的家庭劇院體驗。如果未來有計畫在家中打造專屬影音空間，不妨考慮一次入手兩台HomePod mini 2，提前為居家娛樂系統做好準備。

同色系的編織電源線質感滿分。記者黃筱晴／攝影

HomePod mini 2粉紅新色超夢幻。記者黃筱晴／攝影

聲波光暈會根據歌曲的專輯封面，自動搭配相應的動態色彩，並隨著樂曲節奏與高低音變化即時律動。記者黃筱晴／攝影