金鐘紅毯／蔡詩芸、陳庭妮換個角度辣！黑色秀個性 極簡考驗穿搭功力

第61屆金鐘獎紅毯上，許多明星選穿經典不敗的黑色，但分別以細節搭配展現個人風格。和夫婿陳漢典一起率先登上紅毯的Lulu黃路梓茵，穿馬來西亞設計品牌KHOON HOOI的黑色禮服，保有西裝輪廓卻貼合身體曲線，一整排搶眼的造型鈕釦與寶格麗TUBOGAS系列珠寶相得益彰。同樣是黑色禮服，入圍實境節目主持人獎的陳庭妮則也是較為帥氣的路線，綴滿亮片的Ralph Lauren深V黑色連身褲既性感又俐落，浪漫的大捲髮搭配Tiffany以羽毛為靈感的珠寶。蔡詩芸的貼身建築感的剪裁輪廓從正面看簡約俐落，側面以鏤空方式露出半身火辣曲線，搭配Boucheron經典的Quatre系列珠寶，辣得很有個性。

入圍兒童少年節目主持人獎的李霈瑜身穿Tarik Ediz的綠色禮服搭配Rene Caovilla黑色高跟涼鞋，綴滿閃爍的水鑽的高衩禮服露出長腿，也呼應Chaumet的Joséphine鑽石項鍊，整體完成度很高。以「人生幹大事上船了各位！」入圍實境節目主持人獎的雷艾美選擇了一套綴滿金色亮片的平口合身禮服，簡約的長直髮往後梳，以FRED黃金流蘇耳環襯托臉蛋，展現耀眼活力。「嗨！營業中」的莎莎則選穿了穿台灣設計師簡國彥打造的白色透視貼身禮服配戴斐儷珠寶，菱形圖案刺繡綴滿水鑽卻很輕盈薄透，令人驚艷。

温昇豪身穿由Louis Vuitton雙排扣西裝剪裁外套亮相，上面系列幾何風格的圖案在光線下閃耀猶如絲質光澤，其實是牛仔布料的工藝展現；堆疊配戴寶格麗的珠寶和配有有色鏡片的飛行員眼鏡，讓他在紅毯上得體之餘也格外出眾。一起角逐實境節目主持人獎的江宏傑，則大膽選穿Ferragamo闊肩剪裁人字紋羊毛大衣疊搭雙排釦西裝外套與長褲，Damiani的Y字項鍊引導視線看向他開到腰部的內搭襯衫，多層次穿搭卻也直透肌膚，展現熟男的性感。

蔡詩芸黑色禮服側面展現曲線，配戴Boucheron珠寶，辣得很有個性。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

李霈瑜穿Tarik Ediz禮服、Rene Caovilla鞋，配戴Chaumet珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

陳庭妮穿Ralph Lauren褲裝、Christian Louboutin鞋，配戴蒂芙尼珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

温昇豪穿路易威登、Christian Louboutin鞋，配戴寶格麗珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

江宏傑穿FERRAGAMO，配戴DAMIANI珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

雷艾美穿White Atelier禮服、Rene Caovilla鞋，配戴FRED珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

吳映潔穿CDAM禮服和Christian Luouboutin鞋，配戴Hearts On Fire珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

莎莎穿台灣設計師簡國彥禮服和Rene Caovilla鞋，配戴斐儷珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影