快訊

一周2波東北季風接力！各地低溫下探20度 煙花最快今晚增強成中颱

花蓮「阿美麻糬」董座驚傳身亡！余國基開車衝破護欄翻落橋下 父3年前辭世

不斷更新／動畫節目「我是陳派派」 奪金鐘3大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

金鐘紅毯／蔡詩芸、陳庭妮換個角度辣！黑色秀個性 極簡考驗穿搭功力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

第61屆金鐘獎紅毯上，許多明星選穿經典不敗的黑色，但分別以細節搭配展現個人風格。和夫婿陳漢典一起率先登上紅毯的Lulu黃路梓茵，穿馬來西亞設計品牌KHOON HOOI的黑色禮服，保有西裝輪廓卻貼合身體曲線，一整排搶眼的造型鈕釦與寶格麗TUBOGAS系列珠寶相得益彰。同樣是黑色禮服，入圍實境節目主持人獎的陳庭妮則也是較為帥氣的路線，綴滿亮片的Ralph Lauren深V黑色連身褲既性感又俐落，浪漫的大捲髮搭配Tiffany以羽毛為靈感的珠寶。蔡詩芸的貼身建築感的剪裁輪廓從正面看簡約俐落，側面以鏤空方式露出半身火辣曲線，搭配Boucheron經典的Quatre系列珠寶，辣得很有個性。

入圍兒童少年節目主持人獎的李霈瑜身穿Tarik Ediz的綠色禮服搭配Rene Caovilla黑色高跟涼鞋，綴滿閃爍的水鑽的高衩禮服露出長腿，也呼應Chaumet的Joséphine鑽石項鍊，整體完成度很高。以「人生幹大事上船了各位！」入圍實境節目主持人獎的雷艾美選擇了一套綴滿金色亮片的平口合身禮服，簡約的長直髮往後梳，以FRED黃金流蘇耳環襯托臉蛋，展現耀眼活力。「嗨！營業中」的莎莎則選穿了穿台灣設計師簡國彥打造的白色透視貼身禮服配戴斐儷珠寶，菱形圖案刺繡綴滿水鑽卻很輕盈薄透，令人驚艷。

温昇豪身穿由Louis Vuitton雙排扣西裝剪裁外套亮相，上面系列幾何風格的圖案在光線下閃耀猶如絲質光澤，其實是牛仔布料的工藝展現；堆疊配戴寶格麗的珠寶和配有有色鏡片的飛行員眼鏡，讓他在紅毯上得體之餘也格外出眾。一起角逐實境節目主持人獎的江宏傑，則大膽選穿Ferragamo闊肩剪裁人字紋羊毛大衣疊搭雙排釦西裝外套與長褲，Damiani的Y字項鍊引導視線看向他開到腰部的內搭襯衫，多層次穿搭卻也直透肌膚，展現熟男的性感。

蔡詩芸黑色禮服側面展現曲線，配戴Boucheron珠寶，辣得很有個性。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
蔡詩芸黑色禮服側面展現曲線，配戴Boucheron珠寶，辣得很有個性。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

李霈瑜穿Tarik Ediz禮服、Rene Caovilla鞋，配戴Chaumet珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
李霈瑜穿Tarik Ediz禮服、Rene Caovilla鞋，配戴Chaumet珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

陳庭妮穿Ralph Lauren褲裝、Christian Louboutin鞋，配戴蒂芙尼珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
陳庭妮穿Ralph Lauren褲裝、Christian Louboutin鞋，配戴蒂芙尼珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

温昇豪穿路易威登、Christian Louboutin鞋，配戴寶格麗珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
温昇豪穿路易威登、Christian Louboutin鞋，配戴寶格麗珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

江宏傑穿FERRAGAMO，配戴DAMIANI珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
江宏傑穿FERRAGAMO，配戴DAMIANI珠寶出席第61屆金鐘節目獎頒獎典禮紅毯。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

雷艾美穿White Atelier禮服、Rene Caovilla鞋，配戴FRED珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
雷艾美穿White Atelier禮服、Rene Caovilla鞋，配戴FRED珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

吳映潔穿CDAM禮服和Christian Luouboutin鞋，配戴Hearts On Fire珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
吳映潔穿CDAM禮服和Christian Luouboutin鞋，配戴Hearts On Fire珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

莎莎穿台灣設計師簡國彥禮服和Rene Caovilla鞋，配戴斐儷珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
莎莎穿台灣設計師簡國彥禮服和Rene Caovilla鞋，配戴斐儷珠寶。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

Lulu黃路梓茵穿KHOON HOOI禮服，配戴寶格麗珠寶。左為陳漢典。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影
Lulu黃路梓茵穿KHOON HOOI禮服，配戴寶格麗珠寶。左為陳漢典。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

金鐘獎 蔡詩芸 紅毯 黑色 陳庭妮 黃路梓茵 陳漢典

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金鐘紅毯6美／女神們集體放大絕！鬼鬼性感腰精超迷人、蔡詩芸側邊開大洞快走光 她爆乳戰袍殺瘋全場

金鐘紅毯5帥／男神們尺度沒在客氣！江宏傑、夏和熙集體胸肌大放送 他「西裝裡面全空」太養眼

金鐘紅毯／大霈戴Chaumet珠寶登紅毯！金鐘常客開高釵秀美腿超自在

金鐘紅毯／吳映潔中空大辣！莎莎下半身全露認「被搞死」

相關新聞

金鐘紅毯／蔡詩芸、陳庭妮換個角度辣！黑色秀個性 極簡考驗穿搭功力

第61屆金鐘獎紅毯上，許多明星選穿經典不敗的黑色，但分別以細節搭配展現個人風格。和夫婿陳漢典一起率先登上紅毯的Lulu黃路梓茵，穿馬來西亞設計品牌KHOON HOOI的黑色禮服，保有西裝輪廓卻貼合身體曲線，一整排搶眼的造型鈕釦與寶格麗TUBOGAS系列珠寶相得益彰。同樣是黑色禮服，入圍實境節目主持人獎的陳庭妮則也是較為帥氣的路線，綴滿亮片的Ralph Lauren深V黑色連身褲既性感又俐落，浪漫的大捲髮搭配Tiffany以羽毛為靈感的珠寶。蔡詩芸的貼身建築感的剪裁輪廓從正面看簡約俐落，側面以鏤空方式露出半身火辣曲線，搭配Boucheron經典的Quatre系列珠寶，辣得很有個性。

吃得到魚子醬豆泥、富貴雞！米其林一星「aMaze 心宴」圓圓套餐新登場

獲得台灣米其林指南一星肯定的中餐廳「aMaze 心宴」，即日起推出季節套餐「圓圓」，以季節食材為創作起點，由行政總主廚楊光宗攜手主廚黃俊仁、副主廚周金樺，共同以江浙料理技藝為根基，融合西式料理思維，推出「明蝦／果律」、「燻蛋／干貝／椒」、「富貴雞」等多款特色料理。

「古城之古」費城 走進美國誕生的現場

從華盛頓往北，穿過城市邊緣與綠意交錯的郊野，一路向費城前進。相較西岸以山川、峽谷、國家公園寫下壯闊風景，美國東岸的旅行，則是另一種觀看方式：美景藏在一棟老房子、一口鐘、一間會議廳，甚至一條鋪著石板的小巷裡。

溫莎公爵夫人舊藏現身佳士得香港珠寶秋拍！粉鑽、百克拉藍寶石超美

佳士得（Christie's）將在雅逸精品周期間的11月24日，於香港The Henderson佳士得亞太區總部舉辦瑰麗珠寶及翡翠首飾秋季現場拍賣。共逾120件珠寶傑作涵蓋天然珍珠、重要翡翠首飾、稀世有色寶石與知名品牌傑作。今年適逢佳士得亞洲業務開展四十周年，這場秋季珠寶拍賣也是系列周年慶祝活動的重要一環，展現品牌深耕亞洲市場、持續引領頂級珠寶拍賣市場的實力。

「小王子」聯手Berluti在包包上重現經典童話 把星空沙漠變成藝術品

法國男裝與皮革品牌Berluti攜手知名作家安東尼聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）的經典文學作品「小王子」，展開一場文學與工藝的跨界對話。品牌從作者的手稿、素描與水彩畫汲取靈感，將小王子、狐狸、玫瑰、沙漠與星空等經典意象，轉化為14件皮革與織物作品，涵蓋包款、小皮件及圍巾，另提供5款專屬設計供訂製，讓童話中的詩意走進日常生活。

才穿LV訂製西裝拍婚紗！杜娃黎波天菜老公當男模 演繹雅痞紳士魅力

英國男星卡倫透納（Callum Turner）不只憑藉精湛演技受到關注，更以出眾外型與紳士風格成為時尚圈寵兒。這位流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）的新婚丈夫，繼婚禮穿著路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）訂製西裝後，近日再度為LV2027春夏男裝TRUNK系列形象廣告出鏡，將商務旅人的從容氣度融入日常穿搭，展現不著痕跡的奢華品味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。