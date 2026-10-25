吃得到魚子醬豆泥、富貴雞！米其林一星「aMaze 心宴」圓圓套餐新登場

獲得台灣米其林指南一星肯定的中餐廳「aMaze 心宴」，即日起推出季節套餐「圓圓」，以季節食材為創作起點，由行政總主廚楊光宗攜手主廚黃俊仁、副主廚周金樺，共同以江浙料理技藝為根基，融合西式料理思維，推出「明蝦／果律」、「燻蛋／干貝／椒」、「富貴雞」等多款特色料理。

在華人文化中，「圓」具有圓滿、團聚、和合之意，也寓意四季循環、生生不息。本次菜單以《圓圓》命名，每道料理皆融入圓形意象。其中「魚子醬／豆泥」以江浙料理的雪菜豆泥為出發，以毛豆泥、帕瑪森起司搭配酥脆馬鈴薯巢、18年紫蘇梅與洛神花果膠，為尾韻帶來酸香與層次。

「燻蛋／干貝／椒」將紅心鴨蛋以紅玉紅茶煙燻，搭配北海道生食級干貝，並以特製醬汁與檸檬愛玉、檸檬凝凍，再以辣油與巴西里油增添風味。「明蝦／果律」選用澎湖大明蝦裹上米穀粉酥炸，搭配香煎鳳梨、香吉士與糖煎芒果，並以特製泰式醬汁勾出南洋個性，外層並覆以椰奶凍片與花卉展現視覺美學。

「烤鴨／旬蔬」將彰化芳苑玫瑰鴨經低溫熟成，再以北京烤鴨手法烘烤，並將鴨肉與鴨皮搭配蔥、小黃瓜、甜麵醬、冰梅醬共同裹入九層塔菠菜餅皮中，並延伸出無花果、芥末與香煎鴨肝等風味，從中式經典一路走向西式詮釋。

「富貴雞」源自江浙傳統叫花雞，選用竹地雞腿以秘製滷汁入味，包裹於茄冬葉鹽焗慢烤，並加入鮑魚、干貝增添海味，佐以特製醬汁，搭配雞油時蔬及松子南瓜，豐盛而細膩。以鹽殼封烤上桌，具有親手敲開的儀式感，寓意開啟祝福。

除此之外，aMaze 心宴本季套餐中還能品嚐到「蝦／茶」、「雪筍／黃魚」、「魚丸／豚／上湯」等多款料理，每套6,500元。

蝦／茶。圖／aMaze心宴提供

富貴雞。圖／aMaze心宴提供

「燻蛋／干貝／椒」、「明蝦／果律」。圖／aMaze心宴提供