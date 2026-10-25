「古城之古」費城 走進美國誕生的現場

從華盛頓往北，穿過城市邊緣與綠意交錯的郊野，一路向費城前進。相較西岸以山川、峽谷、國家公園寫下壯闊風景，美國東岸的旅行，則是另一種觀看方式：美景藏在一棟老房子、一口鐘、一間會議廳，甚至一條鋪著石板的小巷裡。

費城，幾乎可以說是美國東岸歷史城市中的「古城之古」。

兩百多年前，美國最重要的政治人物在此開會、爭論、投票，最後把一個新國家的名字寫在紙上。

2026適逢美國建國250周年，走進費城，尤其容易產生一種時光倒流的錯覺：眼前沒有高聳摩天樓，卻隱藏著曾經改變世界一個個的決定。

●獨立廣場｜1776年，歷史在這裡改了方向

費城最重要的一站，當然是獨立廣場。

碩大的綠草地，四周被老建築環抱，這裡曾是美國歷史最關鍵的政治舞台。核心建築獨立廳（Independence Hall），原本是賓夕法尼亞州議會大廈，1732年至1799年間曾容納立法、行政與司法機構；1776年，《獨立宣言》在此通過並簽署，11年後，美國憲法也在同一座建築裡完成。

1776年的夏天，代表們在這裡爭辯、投票，最後宣布脫離英國；1787年，又在這裡重新討論如何讓新成立的國家真正運作。

獨立廳旁的自由鐘，讓人直覺「歷史就在眼前」。1751年，賓夕法尼亞議會向英國倫敦Whitechapel Bell Foundry訂製大鐘，1753年運抵費城。第一次試敲便出現裂痕，後來由當地工匠兄弟John Pass與John Stow重新熔鑄。這正是今天所見的自由鐘。

它原本的功能很單純，主要負責召集議員、通知市民重要消息。而讓它成為「自由鐘」，是在1830年代、反奴隸制度運動者引用鐘上的聖經銘文：「向這片土地所有居民宣告自由。」這口原本的州議會鐘，因此被賦予了更大的政治意義。

它也像美國歷史留下的一道傷痕：曾經沉默，卻在後來被一代又一代人重新賦予「自由」的意義。

●木匠廳｜美國革命，其實從一場「開會」開始

從獨立廳沿著街道走，不遠處是一棟相對低調的紅磚建築。

木匠廳（Carpenters' Hall）被稱為「美國革命不可忽略的一扇門」。這裡真正迷人的地方，是「美國」當時甚至還未誕生。1774年仍是英國殖民地，居民們討論著如何抗議、抵制英貨，如何向國王陳情；兩年後，政治局勢一路走到《獨立宣言》。

因此，如果說獨立廳是美國誕生的地方，木匠廳更像是革命思想開始聚集的房間。小小的一座建築，卻席捲了整個國家的政治風暴。

●市政廳與威廉．潘恩｜城市中心，也有自己的「魔咒」

離開老城區，走向費城市中心，景觀完全變了模樣。

費城市政廳（Philadelphia City Hall）以高聳的白色塔樓與巨大的威廉．潘恩雕像，成為城市中心最醒目的地標之一。建築耗時30年，是美國規模最大的市政廳建築之一。

塔頂站著的威廉．潘恩，是賓夕法尼亞州與費城歷史的重要人物。更有趣的是，費城人還替這尊雕像發展出一段有趣的都市傳說。1987年，One Liberty Place落成，高度超過市政廳，終結費城長久以來由市政廳主宰天際線的局面，隨後費城職業運動隊伍多年未能奪冠，「Billy Penn's curse」等於「威廉．潘恩魔咒」一說，逐漸流傳。

直到2008年，費城費城人隊拿下世界大賽冠軍，球迷還認為是「重新尊重威廉．潘恩」而奪冠。

●Love Park｜從一個紅色LOVE，看見費城的另一面

紅色「LOVE」雕塑，是許多人認識費城的第一印象。為美國藝術家Robert Indiana創作，最初是為1976年美國建國200周年而設計，後來成為費城最具辨識度的城市符號之一。

站在這裡回頭看，市政廳、商業街區與人群交織，不覺身在歷史景點中，反而更貼近今日費城的日常。

來到費城，必嘗起司牛肉堡，這也是最庶民的城市滋味，薄切肋眼牛肉放進長麵包，鐵板上滋滋作響，再加上融化的起司與洋蔥，這個噴香的漢堡，點餐也有訣竅，想加炒洋蔥就說「wit」，不要洋蔥則是「witout」；起司可以選Cheez Whiz、美式起司或Provolone。

此行，來到McGillin's。1860年開門，被認為是費城最老、仍持續營業酒吧。創辦人William與Catherine McGillin後代至今仍住在酒吧樓上。

店內處處流露著時間留下的生活痕跡。牆上一張張的老照片、老招牌與酒吧歷史；政治人物、球迷、上班族與旅客同坐一處；「起司牛肉堡」是當然必點。慶祝美國建國250周年，酒吧也推出了17.76美元的紀念套餐，把1776這個數字直接放進今日餐桌。

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木匠廳是美國早期歷史上一個重要的會議廳，1970年4月15日列入美國國家史蹟名錄和美國國家歷史地標。記者羅建怡╱攝影

博愛公園位於市政廳北側，其中最著名的就是紅色雕塑「LOVE」，醒目的紅色在一片灰色城市中相當吸睛，是費城的地標性景點之一，也是觀光客必拍的熱門景點。記者羅建怡/攝影

位於費城市中心心臟地帶的Philadelphia’s City Hall（費城市政廳），是這座歷史名城最具代表性的地標之一。記者羅建怡╱攝影

來到費城，必嘗起司牛肉堡。記者羅建怡╱攝影

來到費城，必嘗起司牛肉堡。記者羅建怡/攝影

費城自由鐘是美國獨立的象徵，也是一個具有特殊歷史意義的觀光景點。記者羅建怡╱攝影

McGillin's內部空間充滿歷史感。記者羅建怡/攝影。記者羅建怡/攝影

市政廳頂端的威廉．潘恩，有一段神奇的都市傳說。記者羅建怡/攝影

美國獨立紀念館又名獨立廳，著名的1776年美國《獨立宣言》簽署，以及1787年人類史上第一部成文憲法的制定，皆是在這裡完成，可以說是美國的誕生地，因此也被印製於美金100鈔票背面。記者羅建怡/攝影

獨立廣場旁的故事牆。記者羅建怡╱攝影

McGillin's於1860年開門，是費城最老、仍持續營業酒吧。記者羅建怡/攝影

歷史街區，時可見以雕像說歷史。記者羅建怡╱攝影