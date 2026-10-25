溫莎公爵夫人舊藏現身佳士得香港珠寶秋拍！粉鑽、百克拉藍寶石超美

佳士得（Christie's）將在雅逸精品周期間的11月24日，於香港The Henderson佳士得亞太區總部舉辦瑰麗珠寶及翡翠首飾秋季現場拍賣。共逾120件珠寶傑作涵蓋天然珍珠、重要翡翠首飾、稀世有色寶石與知名品牌傑作。今年適逢佳士得亞洲業務開展四十周年，這場秋季珠寶拍賣也是系列周年慶祝活動的重要一環，展現品牌深耕亞洲市場、持續引領頂級珠寶拍賣市場的實力。

本場拍賣領拍之作為一枚鑲嵌8.41克拉豔彩紫粉紅色、淨度VS1的Type IIa鑽石The Pink Petal鑽戒。Type IIa鑽石屬於極罕見的鑽石類別，晶體純淨度高，加上豔彩紫粉紅色澤，兼具稀有性與美感。同場重量級拍品還有卡地亞（Cartier）設計的裝飾藝術時期胸針，主石為一枚10.10克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石，緬甸鴿血紅紅寶石向來是有色寶石收藏的頂級標的，加上卡地亞經典裝飾藝術時期的設計底蘊，歷史價值與收藏價值兼具。

除粉鑽與鴿血紅紅寶石之外，以愛藍寶石的藏家也不能錯過一件為100.16克拉緬甸天然皇家藍藍寶石及鑽石吊墜，大克拉數搭配皇家藍經典濃郁色澤，氣勢宏偉，相當罕見；還有另一枚同樣出自卡地亞鑲嵌的21.05克拉枕形喀什米爾天然皇家藍藍寶石戒指。已絕礦的喀什米爾藍寶石以獨特絲絨感藍調聞名，產量早已枯竭，大克拉數且達皇家藍色階的作品更是難得。

翡翠與天然珍珠是亞洲藏家長期青睞的收藏門類。多件非凡翡翠首飾中，焦點包含一串緬甸天然翡翠珠項鍊，由33顆翡翠珠構成，直徑介於16.1至12.6毫米，粒粒圓渾飽滿、色澤和諧匹配。天然珍珠的焦點為一對由梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於1957年為溫莎公爵夫人特別訂造的天然珍珠及鑽石耳環，耳環中央分別鑲嵌天然黑珍珠與白珍珠，外圍以梨形與圓形鑽石環繞，這件珍品之後還曾由美國設計師Calvin Klein收藏，來源顯赫。

事實上，近年來，知名品牌的代表性設計也逐漸成為收藏家所重視的價值之一，例如梵克雅寶獨門的隱密式鑲嵌工藝，就是許多藏家極為重視的特色。這次有一款1980年代的「Mystery Set‑Sublime」紅寶石、祖母綠鑽石項鍊上拍，項鍊利用隱密鑲嵌把寶石排布成綻放花姿，過去曾於歐亞多處藝術館展出。另一枚同採隱密式鑲嵌的紅寶石及鑽石「Mystery Set」花形胸針，以及卡地亞標誌的美洲豹胸針。此外，華人珠寶藝術家趙心綺、陳世英作品也將同場競拍，為不同風格的珠寶收藏提供豐富選擇。

緬甸天然翡翠珠項鍊，33顆翡翠珠16.1至12.6毫米，估價1,900萬港元起。圖／佳士得提供

10.10克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石胸針，Cartier設計，估價4,000萬港元起。圖／佳士得提供

紅寶石、祖母綠及鑽石「MYSTERY - SET -SUBLIME 」項鍊，Van Cleef & Arpels設計，估價650萬港元起。圖／佳士得提供

21.05克拉枕形喀什米爾天然皇家藍藍寶石戒指，Cartier鑲嵌，估價3,000萬港元起。圖／佳士得提供

100.16克拉緬甸天然皇家藍藍寶石及鑽石吊墜，估價2,000萬港元起。圖／佳士得提供

THE PINK PETAL 8.41克拉豔彩紫粉紅色／VS1, Type lla鑽石及鑽石戒指，估價6,500萬港元起。圖／佳士得提供

紅寶石及鑽石「MYSTERY - SET 」胸針，Van Cleef& Arpels設計，估價350萬港元起。圖／佳士得提供