旅客重視特殊體驗行程 ITF旅展聚焦主題旅行

ITF台灣國際旅展11月6日登場，台灣觀光協會表示，今年旅展看到業者強調獨特體驗、季節特色等旅遊產品，反映旅客規劃行程時，除地點，更重視特殊體驗、限定活動與主題內容。

ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館登場，今年策展主題為「世界旅人，台灣啟程」，集結123個國家/城市、共1600個攤位。

主辦單位台灣觀光協會指出，今年旅展可以看到南極探險、北極圈極光、景觀列車、郵輪，到跨年煙火、雪季與春節限定行程等產品，顯示旅客越來越重視旅行品質與獨特體驗。

長天數環遊世界、極地探險、鐵道、郵輪與健行、探索自然等主題產品預期將會成為熱門商品，像是東南旅遊推出「和平船」環遊世界航程，2027年可從基隆出發，104天橫跨非洲、阿拉斯加等地；2028年則從高雄啟航，106天串聯冰島極光、玻里尼西亞與馬丘比丘。

雄獅旅遊推出「2027璽寶追夢號南極半島20日」，搭乘奢華郵輪穿越德瑞克海峽，由探險隊帶領登陸冰原，近距離欣賞企鵝與冰川等。

各家業者在旅展中祭出限定優惠，AsiaYo 表示，參展主打「玩轉全球海陸旅遊，一站搞定」，使用全支付最高20%回饋、每筆訂單不限金額皆參加抽獎，並集結全球特色飯店、台灣、海外出發郵輪、滑雪、運動主題套裝行程、全球一日遊行程及eSIM等豐富商品。

旅天下表示，即日起展開的線上旅展，祭出「機票買一送一」、「小費贈送」及「超值一口價」等活動。

飯店方面，漢來飯店事業群集結北中南三館，台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店及漢來日月行館，聯手推出線上、實體雙通路住房優惠券；雲朗觀光集團的「雲朗聯合住宿券」再度升級，持券入住可享行政酒廊、旺假日不加價等專屬禮遇，今年更全新納入了了礁溪。

天成飯店集團集結旗下六館聯合祭出年度優惠，住宿券2.2折起；寒舍集團集結旗下人氣飯店推出聯合住宿券，更祭出住宿33折起與餐券最低37折等。