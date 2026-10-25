快訊

好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝

僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

聽新聞
0:00 / 0:00

旅客重視特殊體驗行程 ITF旅展聚焦主題旅行

中央社／ 台北25日電

ITF台灣國際旅展11月6日登場，台灣觀光協會表示，今年旅展看到業者強調獨特體驗、季節特色等旅遊產品，反映旅客規劃行程時，除地點，更重視特殊體驗、限定活動與主題內容。

ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館登場，今年策展主題為「世界旅人，台灣啟程」，集結123個國家/城市、共1600個攤位。

主辦單位台灣觀光協會指出，今年旅展可以看到南極探險、北極圈極光、景觀列車、郵輪，到跨年煙火、雪季與春節限定行程等產品，顯示旅客越來越重視旅行品質與獨特體驗。

長天數環遊世界、極地探險、鐵道、郵輪與健行、探索自然等主題產品預期將會成為熱門商品，像是東南旅遊推出「和平船」環遊世界航程，2027年可從基隆出發，104天橫跨非洲、阿拉斯加等地；2028年則從高雄啟航，106天串聯冰島極光、玻里尼西亞與馬丘比丘。

雄獅旅遊推出「2027璽寶追夢號南極半島20日」，搭乘奢華郵輪穿越德瑞克海峽，由探險隊帶領登陸冰原，近距離欣賞企鵝與冰川等。

各家業者在旅展中祭出限定優惠，AsiaYo 表示，參展主打「玩轉全球海陸旅遊，一站搞定」，使用全支付最高20%回饋、每筆訂單不限金額皆參加抽獎，並集結全球特色飯店、台灣、海外出發郵輪、滑雪、運動主題套裝行程、全球一日遊行程及eSIM等豐富商品。

旅天下表示，即日起展開的線上旅展，祭出「機票買一送一」、「小費贈送」及「超值一口價」等活動。

飯店方面，漢來飯店事業群集結北中南三館，台北漢來大飯店、高雄漢來大飯店及漢來日月行館，聯手推出線上、實體雙通路住房優惠券；雲朗觀光集團的「雲朗聯合住宿券」再度升級，持券入住可享行政酒廊、旺假日不加價等專屬禮遇，今年更全新納入了了礁溪。

天成飯店集團集結旗下六館聯合祭出年度優惠，住宿券2.2折起；寒舍集團集結旗下人氣飯店推出聯合住宿券，更祭出住宿33折起與餐券最低37折等。

旅展 行程 南極

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

福容ITF線上旅展開跑！全新徠旅住宿券 2,399元起嘉義福容voco下殺2折

華航ITF線上旅展登場！熱門航線最低76折 台北飛布里斯本1.6萬有找

北觀處串聯特色店家 皇冠海岸拚觀光

高雄開味，食力全開！2026年高雄國際食品展10月盛大引爆

相關新聞

溫莎公爵夫人舊藏現身佳士得香港珠寶秋拍！粉鑽、百克拉藍寶石超美

佳士得（Christie's）將在雅逸精品周期間的11月24日，於香港The Henderson佳士得亞太區總部舉辦瑰麗珠寶及翡翠首飾秋季現場拍賣。共逾120件珠寶傑作涵蓋天然珍珠、重要翡翠首飾、稀世有色寶石與知名品牌傑作。今年適逢佳士得亞洲業務開展四十周年，這場秋季珠寶拍賣也是系列周年慶祝活動的重要一環，展現品牌深耕亞洲市場、持續引領頂級珠寶拍賣市場的實力。

「小王子」聯手Berluti在包包上重現經典童話 把星空沙漠變成藝術品

法國男裝與皮革品牌Berluti攜手知名作家安東尼聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）的經典文學作品「小王子」，展開一場文學與工藝的跨界對話。品牌從作者的手稿、素描與水彩畫汲取靈感，將小王子、狐狸、玫瑰、沙漠與星空等經典意象，轉化為14件皮革與織物作品，涵蓋包款、小皮件及圍巾，另提供5款專屬設計供訂製，讓童話中的詩意走進日常生活。

才穿LV訂製西裝拍婚紗！杜娃黎波天菜老公當男模 演繹雅痞紳士魅力

英國男星卡倫透納（Callum Turner）不只憑藉精湛演技受到關注，更以出眾外型與紳士風格成為時尚圈寵兒。這位流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）的新婚丈夫，繼婚禮穿著路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）訂製西裝後，近日再度為LV2027春夏男裝TRUNK系列形象廣告出鏡，將商務旅人的從容氣度融入日常穿搭，展現不著痕跡的奢華品味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。