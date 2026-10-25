「小王子」聯手Berluti在包包上重現經典童話 把星空沙漠變成藝術品

法國男裝與皮革品牌Berluti攜手知名作家安東尼聖修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）的經典文學作品「小王子」，展開一場文學與工藝的跨界對話。品牌從作者的手稿、素描與水彩畫汲取靈感，將小王子、狐狸、玫瑰、沙漠與星空等經典意象，轉化為14件皮革與織物作品，涵蓋包款、小皮件及圍巾，另提供5款專屬設計供訂製，讓童話中的詩意走進日常生活。

此次合作並非單純複製書中插畫，而是透過Berluti擅長的皮革工藝，重新詮釋作品所蘊含的情感與哲思。「小王子」以狐狸與小王子的相遇，道出關於承諾、責任與情感連結的深刻寓意，也與品牌所重視的內在優雅及匠藝精神相互呼應。聯名系列以品牌經典Venezia小牛皮為主要媒材，結合雷射雕刻、皮革刺青、Patina古法染色、水彩手繪與皮革鑲嵌等技法，呈現豐富的色彩層次與立體肌理。工匠更為作品研發全新雷射及手繪工具，讓原本存在於紙上的手稿線條，轉化為皮革表面的光影與觸感。

經典Un Jour公事包以深棕色皮革襯托白色素描，呈現小王子、沙丘與太陽的身影；Trois Nuits手袋則以灰色為基底，透過層層染色勾勒連綿山脈，讓圖案從包身正面延伸至側面與背面。Un Jour de Poche手袋以橙色與暖黃色調營造狐狸毛般的柔軟質感，刻意保留朦朧輪廓，呼應故事中狐狸的神祕魅力。Alessandro繫帶皮鞋運用嵌皮工藝，將玫瑰枝幹藏於皮革表層之下，再以骨刀推揉塑造浮雕效果，彷彿玫瑰從皮革深處悄然綻放。

此外，Berluti也為法國伽利瑪出版社七星文庫（Bibliothèque de la Pléiade）設計聖修伯里全集的皮革書套與封面，採用Venezia小牛皮及Patina古法染色，限量推出99套編號珍本，並有一冊將拍賣，所得全數捐贈予安東尼聖修伯里基金會。從

Berluti小王子聯名系列Un Jour de Poche包。圖／Berluti提供

Berluti小王子聯名系列Fauve Étoiles圖案絲巾。圖／Berluti提供

Berluti小王子聯名系列限量版Un Jour包。圖／Berluti提供

Berluti小王子聯名系列限量版Trois Nuits包。圖／Berluti提供

Berluti小王子聯名系列限量版Alessandro繫帶皮鞋。圖／Berluti提供