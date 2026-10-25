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才穿LV訂製西裝拍婚紗！杜娃黎波天菜老公當男模 演繹雅痞紳士魅力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡倫透納擔綱演繹LV 2027春夏男裝TRUNK系列形象廣告。圖／路易威登提供
卡倫透納擔綱演繹LV 2027春夏男裝TRUNK系列形象廣告。圖／路易威登提供

英國男星卡倫透納（Callum Turner）不只憑藉精湛演技受到關注，更以出眾外型與紳士風格成為時尚圈寵兒。這位流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）的新婚丈夫，繼婚禮穿著路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）訂製西裝後，近日再度為LV2027春夏男裝TRUNK系列形象廣告出鏡，將商務旅人的從容氣度融入日常穿搭，展現不著痕跡的奢華品味。

由男裝創意總監Pharrell Williams操刀的TRUNK系列，是品牌第二個以此概念延伸的男裝系列。形象廣告由攝影師Gregory Harris於紐約掌鏡Q9，以底片拍攝的特寫肖像與電影感短片，捕捉服裝細節與人物神韻。卡倫透納在鏡頭前化身商務旅客，從下棋、閱讀報紙、與愛犬相處，到享用下午茶、練習推桿及梳洗，呈現忙碌行程中自在優雅的生活片刻。

系列以精緻面料與俐落剪裁為主軸，經典襯衫、休閒褲及夾克採用棉絲府綢、雙面喀什米爾羊駝絨，以及棉質喀什米爾靛藍水洗丹寧等材質，並以低調的VVN品牌標籤點綴，讓講究質感取代張揚標誌，重新詮釋現代紳士衣櫥。

路易威登2027春夏男裝TRUNK系列是以精緻面料與俐落剪裁為主的現代紳士衣櫥。圖／路易威登提供
路易威登2027春夏男裝TRUNK系列是以精緻面料與俐落剪裁為主的現代紳士衣櫥。圖／路易威登提供

卡倫透納擔綱演繹LV 2027春夏男裝TRUNK系列形象廣告。圖／路易威登提供
卡倫透納擔綱演繹LV 2027春夏男裝TRUNK系列形象廣告。圖／路易威登提供

路易威登2027春夏男裝TRUNK系列是以精緻面料與俐落剪裁為主的現代紳士衣櫥。圖／路易威登提供
路易威登2027春夏男裝TRUNK系列是以精緻面料與俐落剪裁為主的現代紳士衣櫥。圖／路易威登提供

西裝 LV 婚紗

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