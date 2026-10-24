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開箱百富史上最高年份88年威士忌！華山特展絕美登場 極致珍稀搶先看

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Daniel Arsham以藝術凝視時間，讓 88 年匠藝化為可被收藏的時間之作。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Daniel Arsham以藝術凝視時間，讓 88 年匠藝化為可被收藏的時間之作。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富（The Balvenie）將威士忌工藝與當代藝術帶進展場！延續今年於Frieze Seoul全球首發的合作篇章，百富日前正式揭開台灣特展序幕，攜手國際當代藝術家 Daniel Arsham 推出《百富 1931 匠藝源起》特展。此次不僅首度在台公開品牌迄今最高年份的88年單一麥芽蘇格蘭威士忌，也展出藝術家以珍稀酒液為靈感創作的專屬雕塑，讓近一世紀的製酒歷史，透過藝術轉化為可看、可感的體驗。

百富選擇以1931年作為系列的歷史起點，回望品牌對製酒工藝與風味品質的長期堅持。此次展覽的核心，是歷經88年歲月淬鍊的珍稀酒液，以及Daniel Arsham對時間與材質的當代詮釋。以「未來考古」美學聞名的他，長期關注物件如何承載歷史、記憶如何留存於材質之中，與百富世代工匠守護傳統工藝的精神形成呼應。

為88年威士忌打造的專屬雕塑，透過多層次流動結構呈現時間的痕跡。作品以八層流動曲面象徵八個年代，並以88層橡木結構呼應酒液漫長的熟成歲月，更融入取自百富退役蒸餾器的銅材，將酒廠真實歷史納入創作。木材、金屬與層次結構交錯，讓原本無形的時間有了具體形體，也為威士忌工藝開展出不同於品飲的觀看視角。

親自來台參與揭幕的 Daniel Arsham 表示，百富工匠世代傳承的精神令他深受啟發，而時間、材質與物件所承載的歷史，也與自己的創作理念相互呼應。此次合作讓威士忌不再只是杯中風味，更成為能夠透過藝術重新理解的文化載體。

《百富 1931 匠藝源起》特展於10月24日至11月4日在台北華山1914文創園區西5-1館及西5-2館登場。展覽從蘇格蘭斯貝賽的自然風土出發，透過「大麥之境」的聲景設計、舞者對大麥與匠人關係的演繹，以及燈光、音樂與品鑑體驗，帶領觀眾認識百富五大工藝。現場另設計「考古手冊」，邀請參觀者循著線索，探索從大麥、鋪地發芽到世代工匠傳承的品牌故事。

除了華山展覽，百富也串聯全台合作酒吧，以百富1931系列12年手工翻麥單一麥芽威士忌為基底，推出限定調酒，呈現傳統製酒工藝與當代調酒文化的交會。品牌並於全台精選菸酒專賣店推出限定購酒禮遇，購買指定酒款可依各店活動辦法獲贈「百富1931匠藝典藏托特袋」，數量有限、送完為止。從88年酒液到當代藝術，再延伸至城市品飲場景，百富試圖讓時間留下的痕跡，成為更多人能親身感受的匠藝體驗。

【百富 1931 匠藝源起特展】

．活動時間：2026 年 10 月 24 日至 11 月 4日

．活動地點：華山 1914 文創園區 西 5-1 館、西 5-2 館

＊經典品鑑場次

平日：16:00、17:00、18:00、19:00，各一場

假日：13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00，各一場

活動費用：NT$200/位(現場購買百富威士忌，活動費用可全額折抵)

＊品牌大使導覽品鑑場

平日：18:00、19:00，各一場

假日：17:00、18:00，各一場

活動費用：NT$600/位(現場購買百富威士忌，活動費用可全額折抵)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

展覽亦特別設計「考古手冊」，邀請來訪者循著線索探索 1931 年以來的重要故事，從大麥、鋪地發芽到世代工匠傳承，逐步認識百富五大工藝與「一心造一藝」的品牌精神。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
展覽亦特別設計「考古手冊」，邀請來訪者循著線索探索 1931 年以來的重要故事，從大麥、鋪地發芽到世代工匠傳承，逐步認識百富五大工藝與「一心造一藝」的品牌精神。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際當代藝術家 Daniel Arsham親臨台灣，為《THE BALVENIE × DANIEL ARSHAM 百富 1931 匠藝源起》特展揭開序幕。格蘭父子台灣行銷總監 Angela（左起）、格蘭父子北亞區董事總經理Jeff、The Balvenie Global Brand Managing Director Andrew Furley、藝術家 Daniel Arsham、百富全球品牌大使Charlie Metcalfe、百富品牌大使沈宇軒合影。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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百富最高年份 88 年珍稀之作與 Daniel Arsham 專屬雕塑首度在台亮相，以藝術重新詮釋跨越近一世紀的時間匠藝。格蘭父子台灣行銷總監 Angela（左起）、格蘭父子北亞區董事總經理Jeff、The Balvenie Global Brand Managing Director Andrew Furley、藝術家 Daniel Arsham、百富全球品牌大使Charlie Metcalfe、百富品牌大使沈宇軒合影。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富最高年份 88 年珍稀之作與 Daniel Arsham 專屬雕塑首度在台亮相，以藝術重新詮釋跨越近一世紀的時間匠藝。格蘭父子台灣行銷總監 Angela（左起）、格蘭父子北亞區董事總經理Jeff、The Balvenie Global Brand Managing Director Andrew Furley、藝術家 Daniel Arsham、百富全球品牌大使Charlie Metcalfe、百富品牌大使沈宇軒合影。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《百富 1931 匠藝源起》於華山1914文創園區限時登場，從斯貝賽自然風土出發，透過「大麥之境」、以當代舞蹈結合工藝探索，開啟多重感官的匠藝旅程。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《百富 1931 匠藝源起》於華山1914文創園區限時登場，從斯貝賽自然風土出發，透過「大麥之境」、以當代舞蹈結合工藝探索，開啟多重感官的匠藝旅程。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富12年手工翻麥威士忌從展場延伸城市以限定品飲續寫百富 1931 匠藝篇章，串聯全台合作酒吧同步響應。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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