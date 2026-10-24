台灣唯一！三星名廚何順凱率態芮躋身「大公雞指南」迎創業10年里程碑

台灣餐飲再獲國際肯定！台北米其林三星餐廳「Taïrroir 態芮」迎來創立十週年之際，主廚何順凱（Kai Ho）帶領團隊加入國際餐飲組織「世界名廚美食協會（Les Grandes Tables du Monde）」（大公雞指南），成為協會成立以來首家、目前全球唯一來自台灣的會員餐廳，何順凱也成為首位帶領餐廳獲此肯定的台灣籍主廚。從米其林三星到國際餐飲組織的認可，這項新里程碑不僅肯定「Taïrroir 態芮」的料理實力，也讓台灣飲食文化有機會透過餐桌與世界展開更深入的交流。

「世界名廚美食協會」成立於1954年，中文圈俗稱「大公雞指南」，是一份以頂級、奢華餐廳為主的國際美食名錄，匯集世界各地具代表性的餐廳，重視料理技藝、餐廳個性、在地文化連結，以及貫穿整體用餐體驗的真誠款待。協會於10月12日在西班牙馬約卡島舉行年度大會期間公布2027年度新會員名單，今年從52家候選餐廳中選出23家，分別來自13個國家，橫跨歐洲、亞洲與北美洲。「Taïrroir 態芮」此次入選，也讓台灣餐飲正式進入這個國際餐廳交流網絡。

協會董事總經理Betty Marais表示，「Taïrroir 態芮」為協會開啟通往台灣的大門。她認為，台灣飲食文化既深植傳統，也充滿創意與前瞻性，而態芮展現了協會重視的特質，包括鮮明的土地連結、獨特的餐廳個性，以及透過料理分享文化的真誠心意。她也期待藉由態芮加入，進一步認識台灣餐飲的人物、故事與創作能量。

對何順凱而言，料理的起點始終來自台灣日常。他從熟悉的食材、季節物產與成長記憶中尋找靈感，再以長年累積的技法重新梳理風味，讓料理不只呈現食材本身，也承載飲食習慣、生活經驗與味道背後的情感。對熟悉台灣的客人來說，這些料理可能喚起記憶中的滋味；對初次認識台灣的旅人而言，則能成為理解這片土地的入口。

「Taïrroir 態芮」所追求的，也不只是一道菜的完成度。從訂位、入座、上菜節奏，到服務人員如何介紹料理故事、理解客人需求，廚房與外場共同構成完整的用餐體驗。此次入選協會，肯定的不只是何順凱的料理理念，也包括整個團隊在服務細節與待客之道上的投入。

何順凱表示，創立「Taïrroir 態芮」十年來，能帶著自己的料理與世界各地的優秀餐廳共同獲選，讓他感到榮幸，但這份肯定同樣屬於一路同行的團隊、生產者與合作夥伴。他也提到，多年來透過海外合作與不同國家的餐飲團隊交流，讓自己在食材、技法與風味表現上獲得新的啟發；走得越遠，反而越能體會台灣日常飲食與土地故事的珍貴。

面向下一個十年，何順凱希望繼續深耕台灣的食材與生活文化，同時透過國際合作，把台灣味道帶往更多地方，再將交流中獲得的經驗帶回台灣。對「Taïrroir 態芮」而言，加入世界名廚美食協會既是榮譽，也是持續精進的責任。當國際目光聚焦台灣，團隊期待透過每一道料理、每一次款待，讓人們不只認識台灣，更能親身感受台灣。

「Taïrroir 態芮」自 2023 年起獲得《臺灣米其林指南》三星肯定，並在 2024、2025、2026 年持續蟬聯三星。它也是全球首家以台灣料理獲得米其林三星的餐廳。圖／Taïrroir 態芮提供

何順凱主廚（右3）於西班牙馬約卡島與「世界名廚美食協會」成員合影。圖／Taïrroir 態芮提供

何順凱主廚（左）於西班牙馬約卡島舉行的「世界名廚美食協會」紅毯，與主席大衛．西納皮安（David Sinapian）合影。大衛同時也是法國米其林三星名廚Anne-Sophie Pic的丈夫。圖／Taïrroir 態芮提供

鴨韻成章。圖／Taïrroir 態芮提供