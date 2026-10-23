明天想逛百貨注意！薔琵颱風假第2天 新光、SOGO等多家下午兩點才開門

受薔琵颱風影響，北部地區百貨公司及購物中心陸續宣布調整營業時間。24日部分百貨將延後至下午2點開門，包括新光三越桃園以北九家分店、遠東SOGO多家館別、台北101購物中心及觀景台、京站等；宏匯廣場則調整為中午12點開始營業。民眾出門購物前，建議先確認各館最新公告，以免撲空。

新光三越表示，受薔琵颱風影響，24日桃園以北共9家分店及臺北車站將於下午2點起開始營業，包含台北南西店、台北信義新天地A4、A8、A9、A11館、台北站前店、台北忠孝店、台北天母店及桃園站前店，其餘分店則維持正常營業。

遠東SOGO也宣布，受薔琵颱風影響，明（24）日忠孝館、復興館、天母店、中壢店、新竹店、及遠東Garden City等，營業時間調整為下午兩點。

台北101表示，因應薔琵颱風來襲，10月24日台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳將延後至下午2點開始營運。部分品牌可能依自身狀況自主決定暫停營業，詳細資訊請洽詢各品牌。台北101也提醒，營業狀況若有變更，將另行透過官網及社群媒體公告。

此外，宏匯廣場宣布，10月24日受颱風影響，營業時間調整為中午12點至晚間10點；京站則公告，明日開店時間延後至下午2點。