颱風薔琵來襲！各大百貨明天幾點開？新光三越、SOGO 營業時間出爐

颱風薔琵持續影響台灣，北台灣多個縣市宣布24日停止上班、停止上課，各大百貨公司也陸續公布營業時間調整措施。包括新光三越、遠東SOGO、台北101及京站時尚廣場等業者，均宣布延後至下午2時開門，宏匯廣場則調整為中午12時營業。儘管受到颱風影響，多家百貨仍維持營業，採取延後開門方式因應天候變化。

新光三越表示，受颱風影響，24日桃園以北共9家分店，包括台北南西店、台北信義新天地A4、A8、A9、A11，以及台北站前店、台北忠孝店、台北天母店、桃園站前店，均延後至下午2時開始營業，臺北車站據點也同步調整，其餘各分店則維持正常營業。

遠東SOGO同樣調整北部據點營業時間，包括台北忠孝館、復興館、天母店，以及中壢店、新竹店與遠東Garden City，24日均延後至下午2時開門，高雄店則正常營業。

台北101表示，因應薔琵颱風來襲，24日購物中心、觀景台及大樓高空餐廳均延後至下午2時開始營運。不過，部分品牌可能自主決定暫停營業，實際營業狀況仍須以各品牌公告為準，若有進一步調整，也將透過官網及社群媒體公布。

京站時尚廣場則宣布，旗下轉運站商場及小碧潭店，24日營業時間調整為下午2時至晚間10時，部分主題餐廳晚間10時後仍持續提供服務。京站指出，後續將視天候狀況滾動式調整營業時間。

宏匯廣場則採取較早開門的安排，宣布24日營業時間調整為中午12時至晚間10時，成為目前已公布調整措施的百貨業者中，開門時間較早的商場。