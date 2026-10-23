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PEACEMINUSONE × ZO&FRIENDS快閃店登場！限定ZOA公仔、小雛菊包必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PEACEMINUSONE × ZO&FRIENDS快閃店外設置了超萌打卡點。記者黃筱晴／攝影
PEACEMINUSONE × ZO&FRIENDS快閃店外設置了超萌打卡點。記者黃筱晴／攝影

G-DRAGON粉絲準備衝一波！G-DRAGON愛貓為靈感打造的IP品牌ZO&FRIENDS，首度攜手G-DRAGON創立的品牌PEACEMINUSONE推出聯名快閃店「PEACEMINUSONE X ZO&FRIENDS POP-UP」，即日起至11月8日於台北微風南山星空塔一樓登場。現場不僅有聯名限定商品、全世界獨一無二的ZOA公仔藝術品，還設置主題拍貼機與潮流打卡場景，讓粉絲一次收藏聯名周邊、拍下專屬紀念照。

這次合作以「BLOOMING STEP」為概念，將PEACEMINUSONE標誌性的小雛菊，與ZO&FRIENDS角色ZOA的花足跡結合，打造彷彿走過之處都會綻放花朵的沉浸式空間。適逢ZO&FRIENDS迎來1周年、PEACEMINUSONE邁入10周年，兩大品牌也透過這次跨界合作，呈現各自特色交融的全新面貌。

聯名商品同樣充滿巧思，包括穿著黑色連帽衫、腳底融入小雛菊與花足跡元素的ZOA，以及結合白色雛菊與ZOA足跡的收納包鑰匙圈、地毯等。其中，專為本次合作打造的ZOA公仔藝術品，更是展現兩大品牌相遇的代表作品，粉絲來到現場別忘了把握拍照打卡機會。

快閃店也推出消費回饋活動，加入艾比夏會員，並追蹤@linefriends_square_tw及@aipxa_land官方Instagram帳號，單筆消費滿2,888元，即可獲得「PEACEMINUSONE X ZO&FRIENDS鍵帽紓壓鑰匙圈」；同筆消費滿2,888元，還可加價88元購買聯名束口袋。活動贈品及加購商品數量有限，實際供應情況以現場公告為準。

「PEACEMINUSONE X ZO&FRIENDS POP-UP」活動期間為即日起至11月8日，地點位於微風南山星空塔一樓高樓層電梯旁。採線上預約制，粉絲可至LINE FRIENDS Taiwan官方Instagram查詢預約資訊；現場也將依各場次未報到人數，開放限額排隊候補。熱門商品數量有限，部分品項可能於活動初期售完，建議粉絲提早規劃行程。

PEACEMINUSONE × ZO&FRIENDS系列作品和諧地融入了2個品牌的個性與象徵。圖／LINE FRIENDS提供
PEACEMINUSONE × ZO&FRIENDS系列作品和諧地融入了2個品牌的個性與象徵。圖／LINE FRIENDS提供

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