史上最離奇！iPhone Duo開賣碰上颱風 電信門市全部放颱風假

超強颱風「薔琵」來襲，吹亂Apple首款摺疊新機iPhone Duo 23日開賣計畫，原本電信三雄在全台超過千家門市已經為開賣做好萬全準備，但因為颱風影響，即使多數iPhone Duo已經完成配貨，全台電信門市都放颱風假，滿心期待心機的果粉呈現看得到、拿不到，罕見寫下史上開賣最差銷量。

iPhone Duo原訂今日8點起全台開賣，但因颱風天影響全台幾乎全部停班停課，僅金門縣正常上班上課，據了解，金門的電信門市雖有開門營業，但因為颱風影響，iPhone Duo並未順利到貨。

電信三雄實體門市全部配合政府停班計劃。電信業者指出，已完成預約之用戶，相關訂單將予以保留，請於門市恢復正常營業後，前往原門市辦理後續作業。

業者直嘆，理解果粉迫切想要在第一時間拿到iPhone Duo的心情，但也得等颱風過境。

雖有颱風干擾，但電信三雄祭出iPhone Duo優惠不少，中華電信指出，申辦精采5G月繳1,399元以上，即贈Apple購物金2,000元，申辦精采5G 999元以上資費享舊機換新機加碼折2,000元、VIP最高折5,000元。

中華電信指出，獨家推出iPhone Duo享精采5G指定資費加購AppleCare Services 續租6個月立即享有購機折價1,000元，購機15日內可彈性加保AppleCare Services。

台灣大則祭出iPhone Duo開賣祭十大好康，包含娛樂加值、VIP購機、舊換新、老客戶回饋、手機保險、配件折扣、聯名卡優惠、抽Apple尊爵旗艦組、網路門市加碼及AR互動等十大好康，加上申辦指定專案最高享影音、遊戲等13項加值服務，總價值逾1.4萬元。

遠傳則指出，整合購機、舊機換新、熱門配件、生活優惠、支付回饋及數位服務等八大好禮，申辦指定「遠傳心5G方案」搭配iPhone Duo，即可參加「去哪吃APP」百萬美食金抽獎；舊機換新最高折抵5萬元；VIP用戶申辦指定方案最高再享5,000元購機折扣；指定方案享每月加送國內上網流量8GB、以及國外漫遊上網流量券8GB。