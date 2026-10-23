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Global Mall周年慶8店齊發 首波最高回饋22%、攜手20大品牌獻獨家優惠

聯合報／ 記者江佩君／專題即時報導
新北中和資生堂山茶花修護精華組，價值22,260元、會員獨享價10,080元。圖／Global Mall提供
新北中和資生堂山茶花修護精華組，價值22,260元、會員獨享價10,080元。圖／Global Mall提供

迎接年度最大購物盛事，Global Mall環球購物中心周年慶於10月22日全面開跑，今年全台8店齊發，攜手20大知名品牌推出逾7成獨家商品與優惠活動。搭配首波最高達22%的高回饋率，以及經典IP「哆啦A夢」限定周邊與日本關西雙人遊抽獎，預計激勵今年周年慶業績上看雙位數成長。

線上線下優惠雙軌並行 首波回饋最高上看22%

10月22日至11月4日首波周年慶期間，全台8店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；指定服飾配件與化妝品單筆滿2,000元另享3%回饋；iMall會員當日首次綁定GMpay，刷中信聯名卡單筆滿2,000元送100元電子禮券；iMall會員於新北中和、屏東市、桃園A19指定專門店單筆消費滿3,000元，再加碼贈300元電子商品禮券。「環球Online」同步展開線上周年慶，提供消費者24小時不打烊的採買需求。

各店明星商品專屬優惠 車站店集結獨家甜點伴手禮

Global Mall全台8店鎖定館內熱門明星商品，推出獨家活動與專屬優惠。以新北中和為例，Roots指定款上衣原價3,380元、特價1,300元，指定款外套原價4,580元、特價1,800元；Timberland女款棕色切爾西靴原價5,500元、會員獨享價2,990元；adidas HANDBALL SPEZIAL鞋款原價4,290元、會員獨享價3,199元。美妝保養方面，資生堂山茶花修護精華組價值22,260元、會員獨享價10,080元；Kanebo湧活全套組價值11,480元、會員獨享價5,580元，搶攻換季保養補貨商機。

板橋車站adidas、Nike推出滿額贈活動，單筆消費滿5,500元即贈500元，滿額再享獨家好禮；MUJI無印良品於10月26日至11月8日推出滿千現抵100元優惠；ABC-MART第二件以上享9折，滿6,000元再折300元；OWNDAYS配日本製鏡片享8.9折、2nd STREET全品項9折。

另外，板橋車站、南港車站等車站店首度於周年慶期間集結館內人氣甜點、伴手禮及特色餐飲品牌，推出獨家限定商品，並於10月22日至11月4日加碼會員回饋，iMall會員於指定專門店當日單筆消費滿300元，即享點數2倍送。

「哆啦A夢」周邊點加金帶回家 滿額再抽日本關西雙人遊

跨世代經典IP「哆啦A夢」也同步現身全台8店，周年慶限定「點加金」活動推出不鏽鋼杯、陶瓷碗等實用生活周邊，會員憑點數換購或加價79元至299元不等即可帶回家。10月22日至11月16日期間，出示會員身分即可免費領取限定套色明信片，跟著館內哆啦A夢裝置完成集章，即可帶回專屬紀念明信片。

Global Mall再加碼抽獎活動，10月22日至11月16日凡消費滿3,000元即可參加抽獎，有機會抽中「日本關西樂享周遊券雙人行」；於環球購物App轉盤活動扣會員點數10點，同樣有機會帶走雙人遊大獎。

10月22日至11月4日首波周年慶期間，Global Mall全台8店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；環球Online同步展開線上優惠。圖／Global Mall提供
10月22日至11月4日首波周年慶期間，Global Mall全台8店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；環球Online同步展開線上優惠。圖／Global Mall提供

Global Mall攜手跨世代經典IP「哆啦A夢」推出周年慶限定周邊，讓會員「點加金」蒐集帶回家。圖／Global Mall提供
Global Mall攜手跨世代經典IP「哆啦A夢」推出周年慶限定周邊，讓會員「點加金」蒐集帶回家。圖／Global Mall提供

環球Online周年慶同步起跑，全面搶攻3C家電、美妝保養、居家生活及寵物用品商機。圖／Global Mall提供
環球Online周年慶同步起跑，全面搶攻3C家電、美妝保養、居家生活及寵物用品商機。圖／Global Mall提供

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