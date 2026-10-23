Apple首款摺疊旗艦iPhone Duo開箱實測 5大上手驚喜與3點購機前要注意

Apple首款摺疊機iPhone Duo正式開賣，不僅是iPhone問世以來最具變革性的產品之一，也展現軟硬體高度整合的設計與工藝實力。對於追求大螢幕、經常需要多工處理，又希望兼顧攜帶便利性的消費者來說，iPhone Duo究竟有哪些值得驚喜的地方？記者從實際上手體驗出發，整理5大亮點與3大入手前必須考量的注意事項，帶大家一次掌握。

iPhone Duo展開後配備7.6吋超Retina XDR內螢幕，採用過去應用於頂規iPad Pro、MacBook Pro的獨特奈米紋理表面，不僅能有效降低反光與眩光，也帶來細緻的霧面質感與滑順手感。更令人驚豔的是，原本摺疊螢幕難以避免的摺痕，在iPhone Duo上獲得視覺上幾乎隱形的效果。

實際展開手機，在正面觀看明亮內容時，螢幕看起來相當平整，摺痕並不明顯；只有在顯示深色內容或從特定角度觀看時，才比較容易察覺。開闔手感同樣令人印象深刻，精密軸承能細膩控制開闔阻力，帶來流暢且扎實的阻尼感，螢幕也能穩定停留在不同角度，使用者可依需求自由調整。

7.6吋大螢幕也讓iPhone首次支援「分割顯示」功能，能同時並排開啟2個App，大幅拓展多工處理的應用情境。例如，使用者可以在左側開啟相簿，再將照片直接拖曳至右側的訊息視窗快速傳送給親友；也能同時開啟2份備忘錄，方便比對資料，對需要頻繁整理資訊、處理工作內容的使用者來說相當實用。

如果有固定使用的App組合，只要點選2個App中間的分隔線，就能儲存目前的版面配置。下次啟動其中任一個App時，系統便會一併開啟另一個App，直接回到原本的分割顯示畫面，減少重複操作的時間，提升日常溝通與行動辦公效率。

相機功能也是iPhone Duo的一大亮點，開啟「相機」App後，使用者可以選擇左上角的「Duo雙面預覽」，讓被拍攝者同步查看取景畫面，不必雙方反覆確認構圖。自拍時，也能透過外螢幕即時預覽，直接使用高畫質後置主相機拍攝，降低盲拍失誤的機率。「看這裡」功能則可在外螢幕播放動畫，吸引小朋友注意力，對有幼兒的家庭尤其實用。

另一項值得一試的功能則是「智慧拍攝」。只要將iPhone Duo半摺疊後立放在平面上，開啟功能後，相機便能辨識人物動作與停頓時機，自動拍照。不必另外攜帶腳架，也能輕鬆完成自拍或多人合照。這項功能透過A20 Pro晶片與裝置端AI模型分析拍攝場景，單次啟動約可拍攝20張照片。不過，多人合照時仍要留意，所有人最好在適當時機保持動作穩定，才能提高成功捕捉理想畫面的機率。

摺疊機身也帶來更多元的使用型態。將iPhone Duo半摺疊立放在桌面上，即使沒有接上電源，也能使用「待機模式」，將螢幕化身為時鐘、數位相框，或顯示天氣、行事曆及常用小工具，讓手機在不同情境下發揮更多用途。

影音娛樂方面，Netflix在iPhone Duo上的介面也帶來不錯的觀賞體驗，展開大螢幕追劇更有沉浸感。若將手機半摺疊放在桌面上，下半部螢幕還會顯示常用的操作控制按鈕，方便調整播放內容。另外，進行Apple Fitness+健身課程時，也能透過帳篷模式將手機立起來，解放雙手觀看教學內容，讓摺疊設計不只用於娛樂，也能延伸至運動等生活情境。

除了螢幕與使用方式，iPhone Duo的音效表現也帶來意外驚喜。雖然機身僅配備2個揚聲器，但採用左上與右下的對角線配置，搭配聲學演算法調校，無論手機展開、闔起，或以橫向、直向方式使用，都能維持平衡且立體飽滿的聲音表現，為影音娛樂帶來更好的聆聽體驗。

不過，iPhone Duo並非沒有缺點。對於還在考慮入手iPhone 18 Pro或直接升級iPhone Duo的消費者來說，以下3點值得事先評估。

首先是長焦鏡頭的缺席，iPhone Duo配備4,800萬像素融合主相機與超廣角相機，採用雙鏡頭配置，少了Pro系列具備的望遠鏡頭。如果平時經常使用4倍、8倍變焦拍攝，或有演唱會、遠距離人物攝影等需求，就必須考量這項硬體差異，確認是否符合自己的拍攝習慣。

其次是重量與App適配問題，iPhone Duo因為擁有摺疊大螢幕、精密軸承與鈦金屬邊框，單機重量達254克，比iPhone 18 Pro Max還重5克。若再加上保護殼，拿在手上更有份量；尤其長時間展開螢幕、單手握持時，可能增加手部負擔，建議實際試握後再決定是否入手。

另一方面，雖然Apple官方App及部分第三方App已針對iPhone Duo的摺疊螢幕最佳化，但仍有部分常用App尚未完成介面適配，實際使用時可能出現版面配置不理想、畫面顯示不夠完善等情況。這部分仍有待開發者陸續更新。Apple目前要求開發者在2027年4月前完成版本調整，以符合iPhone Duo內外螢幕的顯示需求。

最後，從Face ID改用Touch ID，也可能讓習慣傳統iPhone操作方式的使用者需要一段適應期。iPhone Duo未配備Face ID，而是將Touch ID整合在機身側邊按鈕上。建議依照直向、橫向及摺疊等不同使用情境，登錄較順手的手指指紋；也可以透過Apple Watch輔助解鎖，讓日常操作更加流暢。

整體而言，iPhone Duo的大螢幕使用爽度真的極高，音效表現也令人驚喜，再加上針對摺疊型態設計的多元拍攝模式，以及能直接使用主相機完成自拍的便利性，展現Apple整合軟硬體的優勢。對於已經習慣iPhone操作邏輯的使用者來說，原有使用經驗也能立刻無痛延續至新機。

此外，Apple也預告，使用者預計可在本月底前透過iOS 27.2正式版更新，在iPhone Duo內外螢幕上使用Apple Pencil（USB-C），進一步拓展大螢幕的應用情境。對於重視多工處理、行動辦公與影音娛樂體驗的消費者而言，iPhone Duo確實具有吸引力；不過，若日常拍攝高度仰賴長焦鏡頭，或在意手機重量、App適配進度及Touch ID操作習慣，入手前建議先到店舖試用看看再決定。

iPhone Duo雙面夾內建整合式支架，支援多種角度，方便閱讀、觀看內容或進行FaceTime通話，不使用時可俐落收折，彈性設計連轉軸外 觀都能保護。記者黃筱晴／攝影

打開Apple TV、Apple Music、Apple Podcast等app時，標籤列會垂直排列於側邊。記者黃筱晴／攝影

鎖定畫面的控制項目，以及解鎖後的Dock都被移至側邊。記者黃筱晴／攝影

Netflix在iPhone Duo上擁有不錯的觀賞體驗，展開大螢幕追劇更有沉浸感。記者黃筱晴／攝影

透過巧妙螢幕顯示配置，短了一截的iPhone Duo，單側還是可以顯示與iPhone 18 Pro同樣大小、數量的App icon。記者黃筱晴／攝影

App會隨著擺放方式而變化顯示畫面，帳篷模式很適合用來上Apple Fitness+健身課程。記者黃筱晴／攝影

針對iPhone Duo官方推出2款MagSafe配件也很吸睛，包括「帶支架的iPhone Duo雙面夾」和「iPhone Duo保護殼」。記者黃筱晴／攝影

將手機半摺疊放在桌面上觀看Netflix，下半部螢幕會顯示常用的操作控制按鈕，方便調整播放內容。記者黃筱晴／攝影

向上滑動並停留，即可將app拖移至左側或右側，最多能同時並排開啟2個App。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo保護殼纖薄輕巧，採用兩件式防護設計，包覆裝置兩側。記者黃筱晴／攝影

Apple首款摺疊旗艦iPhone Duo正式開賣。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo闔起寬度84.1公釐，小手用戶也需要適應一下。記者黃筱晴／攝影

iPhone Duo配備4,800萬像素融合主相機與超廣角相機，採用雙鏡頭配置。記者黃筱晴／攝影